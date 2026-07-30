بعد المقاطعة الأوروبية للمونديال.. "كونكاكاف" يرفض خطة إنفانتينو لبيع كأس العالم

وجه اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) ضربة جديدة لخطط الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بعدما أعلن اليوم الخميس أن جميع اتحاداته الأعضاء الـ41 رفضت بالإجماع مقترح بيع حصة في العمليات التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

ورغم الإجماع على الرفض، لم يصل بيان "الكونكاكاف" إلى حد الانضمام إلى القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمقاطعة كأس العالم ومسابقات "الفيفا"، إذا مضى قدما في إشراك صناديق استثمارية خاصة.

وأوضح "الكونكاكاف" عقب اجتماع رؤساء اتحاداته أن الأعضاء أعربوا عن مخاوف عميقة بشأن غياب الإجراءات الأصولية المحيطة بالمقترح، والمهلة القصيرة المفروضة، فضلا عن عدم خضوعه لأي مراجعة أو موافقة من هيئات الحوكمة المعنية في "الفيفا".

وشكك الاجتماع في الجدوى من اللجوء لاستثمارات صناديق الأسهم الخاصة لتمويل برامج (الفيفا فوروارد)، خاصة بعد أن حققت اللعبة كأس العالم الأكثر ربحية في تاريخ البطولة، مشددا على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.

وكان رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو قد دافع عن خطة إنشاء شركة تجارية فرعية تتولى إدارة البطولات الكبرى، معتبرا أن فتحها أمام استثمارات خاصة سيجمع نحو 4.2 مليارات دولار لتسريع تطوير اللعبة عالميا. لكنّ المقترح واجه سريعا انتقادات حادة من جهات كروية وسياسية حول العالم، دفعت الاتحاد الأوروبي للتلويح بمقاطعة مسابقات "الفيفا" المقبلة، قبل أن يلحق به "الكونكاكاف" معلنا رفضه الرسمي للخطة بعد إبدائه قلقا بالغا إزاء الإجراءات.

وأكد أعضاء "الكونكاكاف" أنهم سيدعون "الفيفا" إلى تحديد كيفية استخدام احتياطياته المالية الضخمة الحالية لزيادة تمويل برامج التطوير في المنطقة بدلا من بيع الأصول، مع مطالبة إنفانتينو بضمان خضوع أي مقترح لإجراءات الحوكمة السليمة عبر موظفي الاتحاد الدولي ومجلسه التنفيذي وفقا للنظام الأساسي. واختتم الاتحاد بيانه برسالة حازمة تتناغم مع الموقف الأوروبي، مؤكدا أن مستقبل كرة القدم وأعظم أصولها يجب أن يبقيا في أيدي عائلة كرة القدم.