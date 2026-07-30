قبل مواجهة الأهلي.. برشلونة يعلن خوض مباراة ودية في المغرب

وضع نادي برشلونة اللمسات الأخيرة على برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، حيث يعمل على تنظيم مباراة ودية إضافية في المغرب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأكد النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه بصدد استكمال الترتيبات لخوض مواجهة ودية يوم 15 أغسطس/آب في مدينة طنجة أمام أحد الفرق المحلية.

وقال برشلونة في بيانه: "على الصعيد الرياضي، يواصل مجلس الإدارة وضع اللمسات النهائية على الترتيبات الخاصة بإقامة مباراة ودية للفريق الأول للرجال يوم 15 أغسطس/آب في طنجة بالمغرب أمام فريق محلي".

وكان من المقرر أن تقام المباراة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الدوري الإسباني، غير أن برشلونة لن يبدأ مشواره في الليغا خلال تلك الفترة، بعد تأجيل مباراته الافتتاحية أمام أتلتيك بيلباو بسبب مشاركة عدد من لاعبيه في الأدوار الأخيرة من كأس العالم 2026.

ولا تزال بعض التفاصيل التنظيمية بحاجة إلى الحسم قبل الإعلان الرسمي عن إقامة اللقاء.

مباراة إضافية لرفع الجاهزية

يسعى برشلونة إلى استغلال الفترة المتاحة في جدول المباريات لإضافة اختبار أخير قبل بداية الموسم، إذ يرى الطاقم الفني بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك أن خوض مواجهة جديدة سيساعد اللاعبين على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، كما يمنح الفرصة لتوزيع دقائق اللعب بين عناصر الفريق الأول والمواهب الشابة التي تشارك في التحضيرات.

ويواصل الفريق الكتالوني حاليًا معسكره في مركز سانت جورج بارك بإنجلترا، حيث خاض مباراتين وديتين أمام برمنغهام سيتي وبريستون نورث إند.

وبعد ذلك، سيتوجه برشلونة إلى إيطاليا يوم 8 أغسطس/آب للمشاركة في بطولة ودية ثلاثية بمدينة أوديني، يواجه خلالها أودينيزي ونوتنغهام فورست.

وإذا تأكدت مواجهة المغرب، ستكون طنجة المحطة الأخيرة لبرشلونة قبل العودة إلى إسبانيا لخوض مباراة كأس خوان غامبر يوم 19 أغسطس/آب أمام الأهلي المصري.

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ولا يرتبط اختيار المغرب بالجانب الرياضي فقط، إذ يندرج اللقاء ضمن إستراتيجية برشلونة التوسعية على المستوى التجاري، خاصة أن منطقة شمال أفريقيا تُعد من الأسواق المهمة للنادي بفضل قاعدة جماهيرية واسعة.

ويرى النادي أن تعزيز حضوره في المنطقة يساهم في توسيع انتشاره العالمي وفتح فرص تجارية جديدة، في إطار خطته لتعزيز علامته خارج أوروبا.