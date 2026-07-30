الزلزولي مطلوب في روما.. بيتيس يتمسك باللاعب وبرشلونة يترقب

يترقب نادي برشلونة تطورات مستقبل الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مع ريال بيتيس، بعدما دخل اسم اللاعب ضمن اهتمامات نادي روما، الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه الهجومية استعدادا للموسم الجديد.

ويأمل النادي الكتالوني في إتمام الصفقة، ليس لاستعادة اللاعب، وإنما للاستفادة ماليا، بعدما احتفظ بحق الحصول على 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للزلزولي عند بيعه نهائيا إلى ريال بيتيس.

ويُعد احتفاظ برشلونة بنسبة من قيمة إعادة بيع لاعبيه الشباب سياسة يتبعها النادي منذ سنوات، بهدف تحقيق عوائد مالية مستقبلية من المواهب التي تغادر صفوفه.

وكان الزلزولي قد انتقل بصورة نهائية إلى ريال بيتيس خلال موسم 2023-2024، بعد فترة قضاها مع الفريق الأول والإعارة إلى أوساسونا، ليواصل بعدها تطوره مع النادي الأندلسي.

ريال بيتيس يتمسك باللاعب

ورغم اهتمام روما بالحصول على خدمات الجناح المغربي، فإن إدارة ريال بيتيس لا تعتزم التفريط فيه بسهولة، إذ يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2029، ويتضمن شرطا جزائيا يبلغ 60 مليون يورو (نحو 65 مليون دولار).

وتشير التقارير إلى أن النادي الإسباني لن يناقش أي عرض تقل قيمته عن 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، في ظل اقتناعه بأهمية اللاعب ودوره في المشروع الفني للفريق.

وقدم الزلزولي موسما مميزا مع ريال بيتيس، بعدما شارك في 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس العالم بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ودية قبل انطلاق البطولة، لكنه يواصل مرحلة التعافي من إصابة في الركبة، وسط توقعات بعودته إلى الملاعب قريبا.

روما يدرس.. وبرشلونة ينتظر

ورغم اهتمام روما باللاعب، فإن القيمة المالية المطلوبة قد تشكل عقبة أمام إتمام الصفقة، خاصة في ظل ارتفاع المقابل الذي يطلبه ريال بيتيس.

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وفي المقابل، يترقب برشلونة أي تطورات في المفاوضات، أملا في الحصول على عائد مالي جديد من انتقال لاعبه السابق، مستفيدا من البند الذي احتفظ به عند إتمام صفقة بيعه قبل موسمين.