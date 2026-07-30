بعد طفرة ميسي.. هكذا يُعيد الدوري الأمريكي صياغة نظامه المالي والكروي

تستعد رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لمناقشة سلسلة مقترحات هيكلية تهدف إلى إجراء تغييرات جوهرية في قواعد قوام الفرق وأنظمة الإنفاق المالي.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لاعتماد نظام سقف أجور أكثر مرونة وانفتاحا على حد وصفه.

ومن المقرر أن تعرض الرابطة خلال اجتماعها المرتقب في مدينة شارلوت على هامش مباراة كل النجوم مسودة مقترح أعدتها لجنة الرياضة والمنافسة، تهدف إلى إعادة صياغة آلية بناء قوائم الأندية بشكل جذري.

إلغاء قيود الإنفاق

ومن أبرز ملامح المقترح الجديد إلغاء القيود التقليدية المفروضة على إنفاق الأندية على قوائمها، مع السماح بحرية أكبر في توزيع الموارد المالية عبر قائمة الفريق بالكامل.

وتقترح المسودة أيضا نظام وصفته "بالاستثناءات المدروسة"، بهدف الحفاظ على تخصيصات فئوية محددة للاعبين المميزين إلى جانب وضع حوافز إستراتيجية للتعاقد مع المواهب الشابة وفق صيغ مطورة تشبه مبادرات اللاعبين دون سن 22 عاما.

أما ثالث أبرز المقترحات فهو التخلّي تدريجيا عن الآليات المعقّدة السابقة مثل أموال التخصيص العام، والتخصيص المستهدف، لرفع الكفاءة المالية وتعزيز العمق الفني للفرق.

وأوضح الموقع أن قيود أموال التخصيص المستهدف تمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين يتجاوز تأثيرهم على سقف الأجور مبلغ 1.8 مليون دولار ما لم يتم تصنيفهم كلاعبين مميزين.

طفرة وصول ميسي

وأشار الموقع إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق مساعي متواصلة تقودها رابطة الدوري الأمريكي منذ أواخر عام 2023، لمواكبة طفرة التطور التي رافقت وصول النجم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي.

وتُعَد هذه التعديلات الخطوة الأهم والأخيرة من أجل تفعيل إستراتيجية "إم إل إس 3.0" التي تتضمن الانتقال بالتقويم الكروي إلى نظام الصيف والربيع تماشيا مع الدوريات الأوروبية الكبرى اعتبارا من صيف عام 2027.

وتسعى أندية الدوري الأمريكي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية في ظل تنامي الضغوط والمنافسة من الدوريات الأوروبية والمكسيكية، بالتوازي مع جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المستمرة لتوسيع نطاق بطولاته في أمريكا الشمالية.

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وقال مفوض الدوري الأمريكي دون غاربر: "إن هذه الخطوة لا بد منها وليست مجرد خيار محتمل. وسيتطلب الأمر وقتا لمعرفة الطريقة الصحيحة لتنفيذها، هذا لا يعني هدم كل ما أوصلنا إلى هنا بل يعني تطويره واتخاذ خطوات جريئة".