إسبانيا تطرح عملات تذكارية تخليدا لفوزها بكأس العالم 2026

قررت الحكومة الإسبانية إصدار عملات تذكارية احتفاء بتتويج منتخبها بلقب كأس العالم عام 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية.

ووافقت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال على إصدار وسكّ وتداول هذه العملات، فيما ستتولى دار سكّ العملة والطوابع الإسبانية إنتاجها، على أن يبلغ الحد الأقصى للإصدار 50 ألف قطعة.

وستحمل كل قطعة قيمة اسمية تبلغ 5 يوروهات (نحو 5.4 دولارات، وتعادل أربعة ريالات في النظام النقدي التاريخي الإسباني)، بينما سيبلغ سعر بيعها 60.33 يورو (نحو 65.2 دولارا) قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها قطعة تذكارية مخصصة لهواة الجمع أكثر من كونها عملة متداولة.

وسيظهر على الوجه الأمامي للعملة الملك فيليبي السادس مع عبارة «فيليبي السادس ملك إسبانيا» وسنة السك 2026، فيما يتضمن الوجه الخلفي شعار كأس العالم FIFA World Cup 26، وأسفله عبارة «أبطال العالم» مكتوبة بحروف كبيرة.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن تتويج المنتخب الإسباني بطلا للعالم يمثل «حدثا ذا أهمية خاصة يتجاوز الإطار الرياضي، ويجسد رمزا للتميز والتماسك والاعتراف الدولي بإسبانيا»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز عزز صورة البلاد ورسخ القيم المرتبطة بالرياضة والعمل الجماعي.

وكان المنتخب الإسباني قد تُوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد في النهائي الذي أقيم في 19 يوليو/تموز 2026، بفضل هدف سجله مهاجم برشلونة فيران توريس، ليضيف هذا اللقب إلى تتويجه الأول في جنوب أفريقيا عام 2010.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُصْدر فيها إسبانيا عملات تذكارية احتفاء بإنجازات كروية، إذ سبق أن أصدرت عملات خاصة بعد فوز منتخب السيدات بكأس العالم عام 2023، وكذلك عقب تتويج المنتخب الأول بلقب كأس أوروبا عام 2024.