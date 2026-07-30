إبراهيما تونكارا.. مشروع لامين جمال الجديد في برشلونة

خطف لاعب ناشئ الأضواء خلال معسكر برشلونة التحضيري للموسم الكروي الجديد 2026-2027، ونال إعجاب المدرب هانسي فليك.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن إبراهيم تونكارا البالغ من العمر 16 عاما أذهل فليك والجهاز الفني واللاعبين ببنيانه الجسدي وقوته البدنية وقدراته الفنية العالية، ليضمه المدرب الألماني إلى الجولة التحضيرية لبرشلونة في مركز سانت جورج بارك التابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وترى الصحيفة أن هذا الاستدعاء يشكّل مؤشرا قويا على احتمال استمرار تونكارا ذي الأصول الغامبية مع الفريق الأول بالموسم الجديد بدلا من بقائه في صفوف الرديف كما كان مخططا منذ البداية.

وتألق تونكارا في المباراة الودية الأولى لبرشلونة التي جرت يوم الجمعة الماضي على ملعب تيتو فيلانوفا، وفيها سجل الهدف الثالث في مرمى فريق سي إي أوروبا (CE Europa)، بعدما استقبل تمريرة من أليكس غونزاليس أرسلها إلى الشباك بطريقة مذهلة رغم الرقابة الدفاعية اللصيقة.

وأحرز تونكارا هدفه بعد 3 دقائق فقط من نزوله أرضية الملعب، بعد الثقة التي نالها من المدرب فليك بفضل مستواه المذهل في التدريبات.

ودفع المستوى الكبير لتونكارا موقع "غول" (Goal) العالمي بنسخته الإنجليزية إلى التساؤل "هل وجد برشلونة لامين جمال جديدا؟"، في إشارة منه إلى موهبته الكبيرة مقارنة بسنّه الصغير، بالإضافة إلى أنه يعيش بالفعل مع عائلته في حي روكافوندا.

ورغم ذلك يدرك تونكارا أن أمامه طريقا طويلا لحجز مكان أساسي في تشكيلة برشلونة بشكل دائم، كما أن الإصابات التي تعرض لها كل من رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي وفيرمين لوبيز فتحت الباب على مصراعيه أمامه للمشاركة مع معسكر برشلونة التحضيري.

وخلال جولة برشلونة التحضيرية في إنجلترا، سيكون تونكارا تحت أنظار فليك الذي سيراقب تطوّره عن كثب، فرغم أن لديه الكثير ليتعلمه نظرا لصغر سنه، لكن إمكانياته تميزّه بوصفه الموهبة الكبرى القادمة من أكاديمية لا ماسيا، ومن الأسماء التي ستتصدر العناوين بلا شك في الأشهر المقبلة، على حد تعبير الموقع ذاته.

من هو إبراهيم تونكارا؟

وُلد اللاعب في مدينة لاموي بغامبيا يوم 10 مارس/آذار 2010، وهاجرت عائلته لاحقا إلى إسبانيا واستقرت في منطقة ماتارو بحي روكافوندا مسقط رأس لامين جمال.

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وبحسب "سبورت"، فإن تونكارا يعد من أبرز المواهب الكروية الواعدة، ويتمتع بقوة بدنية ومهارة فنية عالية، ويشغل مركز لاعب الوسط الهجومي، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح.

ووقّع تونكارا في يناير/كانون الثاني الماضي أول عقد احترافي له يربطه ببرشلونة حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2030.

وكان تونكارا انضم إلى أكاديمية لا ماسيا صيف عام 2021 وهو في عمر 11 عاما، وهي خطوة وصفتها "سبورت" بأنها "مذهلة" إذ تحوّل من "مهاجر فقير إلى إحدى أبرز المواهب في أفضل أكاديمية بالعالم".