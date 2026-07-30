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ضربة مبكرة لمورينيو.. إصابة تربك ريال مدريد قبل انطلاق الليغا

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جوزيه مورينيو تلقى ضربة مبكرة بإصابة أحد مدافعي ريال مدريد (رويترز)
Published On 30/7/2026

يغيب مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو عن بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن وصيف بطل الموسم الماضي اليوم الخميس.

وأكد النادي في بيان أن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى، مشيرا إلى أن موعد عودته سيتحدد وفق تطور حالته واستجابته للعلاج.

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إصابة أسينسيو

وجاء في البيان "بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد للاعبنا راؤول أسينسيو، شُخصت حالته بإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى، وهو قيد المتابعة".

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإن قلب الدفاع أسينسيو (23 عاما) سيغيب ما بين أربعة وستة أسابيع.

خاض أسينسيو 34 مباراة ضمن مختلف المسابقات في الموسم الماضي مع الفريق الملكي، وسجل خلالها هدفين.

وشارك أسينسيو في الشوط الأول من المباراة الودية أمام ليغانيس -الثلاثاء- في مدينة فالديبيباس، قبل أن يتعرض للإصابة.

ويستهل ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد (القديم) البرتغالي جوزيه مورينيو موسمه بمواجهة إسبانيول في 22 أغسطس/آب، قبل أن يستضيف ريال سوسيداد في 26 من الشهر ذاته وملقة في 30 منه.

 

المصدر: الفرنسية

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