بالفيديو.. رديف ناد كولومبي يقصي الفريق الأول من بطولة الكأس

فجّر فريق بارانكيا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الكولومبي، مفاجأة من العيار الثقيل حين أقصى أتلتيكو جونيور من بطولة الكأس المحلية التي تُسمى "بيت بلاي".

وذكر موقع "إل تيمبو" (El Tiempo) المحلي أن بارانكيا يُعد عمليا الفريق الرديف لأتلتيكو جونيور بطل الدوري المحلي في الموسمين الأخيرين، وسبق أن تخرّج منه النجم لويس دياز لاعب بايرن ميونخ الذي تابع المباراة من المدرجات.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الإياب التي جرت على ملعب روميليو مارتينيز بالتعادل الإيجابي 3-3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انحازت لبارانكيا بنتيجة 5-3.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على نفس الملعب الأسبوع الماضي قد انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

وفي مباراة الإياب، تقدّم سيباستيان بورخا لصالح بارانكيا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يقلب أتلتيكو جونيور الطاولة ويتقدم قبل الاستراحة بهدفي يايسون سواريث في الدقيقة 10 وغييرمو بايبا من علامة الجزاء في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني عاد بارانكيا ليتقدم في النتيجة بتسجيله هدفين عبر جون كورتيث في الدقيقة 64، وجوينر لوزانو في الدقيقة 68، قبل أن يدرك لويس فيرناندو مورييل التعادل لجونيور في الدقيقة 88، ليفرض الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح برز حارس مرمى بارانكيا سيباستيان غيرا كنجم للمواجهة بتصديه للركلة الترجيحية الثالثة لأتلتيكو جونيور والتي نفذها إدوان هيريرا، ليواجه فريقه نظيره ميلوناريوس في ثمن النهائي.

ويُعد بارانكيا ثاني فريق من دوري الدرجة الثانية ينجح في التأهل إلى هذه المرحلة بعد ديبورتيس كوينديو الذي أطاح بدوره بنظيره ديبورتيس توليما بركلات الترجيح أيضا.

ويضمن بطل كأس "بيت بلاي" مقعدا في الدور التمهيدي لكأس سودأمريكانا عام 2027، لكن إذا تأهل أيضا إلى كأس ليبرتادوريس، فإن هذا المقعد يُمنح للفريق الأعلى ترتيبا في التصنيف التراكمي للدوري.