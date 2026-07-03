14 لاعبا دون أندية في مونديال 2026 بينهم مصري وجزائري

بينما لا تزال ست بطاقات فقط متبقية للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، يبرز ملف لافت خارج المستطيل الأخضر، حيث يوجد 14 لاعبًا دوليًا لا يزالون مرتبطين بمنتخباتهم، لكنهم في المقابل بلا أندية، ولم يحسموا وجهتهم للموسم المقبل، في قائمة تضم أسماء كبيرة على الساحة العالمية.

مودريتش.. نهاية محتملة أم فصل أخير؟

من بين أبرز الأسماء، يبرز الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج سابقًا بالكرة الذهبية (2018)، والذي لم يجدد عقده مع ميلان بعد.

وبينما يخوض المنتخب الكرواتي مواجهة صعبة أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، تظل وضعية القائد المخضرم مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصًا في سن الأربعين، حيث لم يُستبعد خيار الاعتزال، رغم وجود احتمالات لتمديد مسيرته أو خوض تجربة أخيرة خارج أوروبا.

نجوم ثقيلة في سوق الانتقالات

قائمة اللاعبين الأحرار تضم أيضًا أسماء بارزة على مستوى العالم، على رأسها المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يقود منتخب بلاده في سعيه نحو التأهل إلى ثمن النهائي أمام أستراليا، في وقت تتواصل فيه اهتمامات من أندية الدوري السعودي.

كما يظهر في القائمة البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي سجل مؤخرًا هدفًا مع البرازيل أمام اليابان في دور الـ16، ومن المتوقع انتقاله إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وتضم القائمة أيضًا أسماء لامعة أخرى مثل جيمس رودريغيز، نجم كولومبيا السابق، إلى جانب الإنجليزي جون ستونز، الدولي السابق في مانشستر سيتي، إضافة إلى فابينيو، لاعب الاتحاد السابق، الذي يُتوقع أن يغادر بدوره.

وتشهد القائمة حضورًا لافتًا لثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهم البلجيكي توماس مونييه، والجزائري نبيل بن طالب، وكلاهما لعب سابقًا مع ليل، إلى جانب غيديون منساه، اللاعب السابق في أوكسير، والذي لا يزال يواصل مشاركته في كأس العالم مع منتخب غانا.

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كما تضم القائمة أيضًا النمساوي دافيد ألابا، وزميله زافر شلاغر، والغانييّن توماس بارتي وعبدول مومين، إضافة إلى النرويجي أورجان نيلاند.

قائمة اللاعبين الأحرار في المونديال

وتشمل قائمة اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس العالم 2026 والذين لا يرتبطون بعقود مع أندية حتى الآن الأسماء التالية مع الفرق التي سيغادرونها: