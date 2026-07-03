حدس استثنائي وفعالية قاتلة.. هالاند يعيد تعريف الفعالية الهجومية

سجلت ملاعب أرلينغتون أمس الثلاثاء ظاهرة إحصائية فريدة يصعب تصديقها بالنسبة لمهاجم من طراز النخبة؛ حيث خاض النرويجي إيرلينغ هالاند 90 دقيقة كاملة دون ارتكاب أي خطأ، ودون التعرض لأي مخالفة، بل ودون الوقوع في مصيدة التسلل ولو لمرة واحدة طوال مجريات اللقاء. ورغم أن هذه الأرقام قد توحي للبعض بأن حضوره كان باهتا أو معزولا، فإن الواقع جاء مغايرا تماما، إذ نجح في حسم المواجهة لصالح منتخب بلاده بلمسة حاسمة واحدة لا غير.

لمسة واحدة تكفي

لمسة واحدة بدت بسيطة في ظاهرها، لكنها كانت فاصلة في مضمونها. وبهذا السيناريو، أصبح منتخب البرازيل بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي على دراية تامة بطبيعة التحدي المقبل. هذا هو الطابع الحقيقي لهالاند، مهاجم منطقة جزاء بامتياز، يعرف كيف ينتظر بصبر شديد اللحظة المناسبة داخل المباراة. وفي أول ظهور له في كأس العالم، بصم على بداية لافتة بتسجيل 5 أهداف في 3 مباريات فقط، جميعها من فئة الأهداف الحاسمة، مع غيابه عن مباراة فرنسا.

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وبهذا الانطلاق القوي، دخل المهاجم النرويجي مباشرة في صلب المنافسة على صدارة الهدافين في البطولة، إلى جانب أسماء كبيرة مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

حدس استثنائي.. وفعالية في الأرقام

مدربه ستالي سولباكن وصف هذه الموهبة الفطرية بدقة، مؤكدا أنه يمتلك حدسا يصعب تكراره في التدريبات. كما أوضح أن دوره لا يرتكز على مجهود بدني مفرط أو ضغط مستمر، بل على القدرة الاستثنائية على التمركز في المكان المناسب في التوقيت المثالي. وفي هذا الجانب تحديدًا، يُعد براوت-هالاند – الذي يعتمد اسم عائلته الأم منذ أغسطس/آب 2025 – متخصصا من الطراز الرفيع.

من الناحية الإحصائية، تؤكد البيانات أن 85 في المئة من أهداف هالاند مع المنتخب النرويجي جاءت من تسديدات مباشرة ومن داخل منطقة الجزاء، ما يعكس أسلوبه القائم على الفعالية القصوى وتقليل اللمسات غير الضرورية. الكرة، في أغلب الأحيان، تجد طريقها إليه، وهو لا يهدر أجزاء من الثانية في المراوغات غير المفيدة.

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وتكشف الأرقام عن حجم تأثيره الهائل؛ إذ إن هدفه الأخير أمام كوت ديفوار رفع رصيده إلى 60 هدفا دوليا، ليصبح اللاعب النشط الأسرع وصولا إلى هذا الرقم في تاريخ المنتخبات. وللمقارنة، احتاج كيليان مبابي إلى 100 مباراة مع فرنسا للوصول إلى هذا السقف، بينما خاض ليونيل ميسي 122 مباراة مع الأرجنتين لتحقيقه، في حين وصل هالاند إلى هذا الإنجاز في 53 مباراة دولية فقط.

في مرآة التاريخ

وتترجم هذه الفعالية إلى كفاءة استثنائية في استغلال الفرص، حيث يسجل هالاند هدفا كل 14 لمسة للكرة، مقارنة بـ26 لمسة لميسي و36 لمسة لمبابي. كما أن دقته ظهرت بوضوح خلال مرحلة المجموعات، إذ لم يلمس الكرة سوى 42 مرة خلال مباراتين كاملتين، ومع ذلك سجل ثنائيتين أمام العراق والسنغال. هذا الأسلوب يعكس هوسه الكبير بالتسجيل، وهو ما عبّر عنه بنفسه حين اعترف بأنه ينام أحيانا معانقا للكرات كتذكار، خاصة مع تحقيقه 28 ثلاثية في مسيرته الاحترافية.

وعند وضع هذا الأداء في سياقه التاريخي، نجد أنه يتقاطع مع أرقام كبار الهدافين في كأس العالم. الألماني ميروسلاف كلوزه يتصدر القائمة التاريخية، حيث سجل 14 هدفا من أصل 16 هدفا في كأس العالم بلمسة واحدة فقط. وعند التدقيق في مسيرته، يتضح أن الاستثناء الوحيد لقاعدته جاء أمام الإكوادور في عام 2006 وأمام الأرجنتين في عام 2010، حيث سجل حينها بلمستين، بينما جاءت بقية أهدافه بلمسة أولى حاسمة.

ويأتي خلفه أسماء تاريخية أخرى، مثل غيرد مولر الذي سجل 11 هدفا من أصل 14 هدفا من لمسة واحدة، إضافة إلى هاري كين (13 هدفا إجماليا)، وليونيل ميسي (11 من أصل 19 هدفا). كما يمتلك كيليان مبابي 10 أهداف من لمسة أولى في البطولات الكبرى.

وفي فئة الهدافين الذين يعتمدون على الفعالية المباشرة، يظهر كريستيانو رونالدو وأوزيبيو بـ9 أهداف من اللمسة الأولى، إلى جانب رونالدو نازاريو، ساندور كوتشيش، تيوفيلو كوبياس، باولو روسي وكريستيان فييري، جميعهم بـ8 أهداف من نفس النوع من التسجيل.

وفي ظل هذه المقارنات التاريخية والرغبة المستمرة في اعتلاء عرش كبار الهدافين، يترقب هالاند مواجهة حاسمة أمام بطل العالم 5 مرات يوم الأحد المقبل. وسيدخل اللقاء بعقلية واضحة، تلخصها فلسفته الهجومية التي عبّر عنها سابقا: الهدف بالنسبة له ليس مجرد رقم، بل إدمان حقيقي على هز الشباك.