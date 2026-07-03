نفدت في دقائق.. أزمة قمصان في النرويج قبل صدام البرازيل المرتقب

تعيش المتاجر الرياضية في النرويج ضغطا كبيرا قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، حيث اصطف آلاف المشجعين في طوابير طويلة للحصول على قميص الفايكنغ.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الكميات المتوفرة نفدت في دقائق معدودة بمجرد وصولها إلى نقاط البيع. وأشارت التقارير إلى أن الإقبال تجاوز كل التوقعات، حيث لم يعد القميص مجرد منتج رياضي، بل تحول إلى رمز وطني يعكس عودة النرويج إلى الساحة العالمية لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1998.

رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليزه كلافينيس تحدثت عن هذا الوضع غير المتوقع خلال وجودها في مباراة المنتخب أمام ساحل العاج، مؤكدة أن الإقبال الكبير على القمصان فاق كل التقديرات. وأوضحت أن الاتحاد لم يكن يتوقع هذا الحجم من الطلب، مما فتح نقاشا داخليا حول ما إذا كانت المشكلة تتعلق بسلاسل التوريد أو بعدم كفاية الإنتاج مقارنة بالحماس الجماهيري المتزايد.

وأضافت أن ما يحدث يعكس حالة استثنائية من الالتفاف حول المنتخب، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي قاد الفريق إلى هذا الدور المتقدم من البطولة.

هالاند يقود الحلم ويشعل الشارع النرويجي

التحول الكبير في شعبية المنتخب يعود بشكل كبير إلى الأداء القوي الذي يقدمه الفريق في البطولة، بقيادة النجم إرلينغ هالاند الذي حسم التأهل بهدف متأخر في المباراة الأخيرة.

هذا الإنجاز التاريخي أعاد الأمل إلى الشارع النرويجي ورفع سقف التوقعات قبل مواجهة البرازيل، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.