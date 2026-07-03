رياضة|كأس العالم 2026|فرنسا

نفدت في دقائق.. أزمة قمصان في النرويج قبل صدام البرازيل المرتقب

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Norway fans celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez)
المشجعون النرويجيون يحتفلون بعد مباراة دور الـ 32 لكأس العالم أمام كوت ديفوار (أسوشيتد برس)
Published On 3/7/2026

تعيش المتاجر الرياضية في النرويج ضغطا كبيرا قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، حيث اصطف آلاف المشجعين في طوابير طويلة للحصول على قميص الفايكنغ.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الكميات المتوفرة نفدت في دقائق معدودة بمجرد وصولها إلى نقاط البيع. وأشارت التقارير إلى أن الإقبال تجاوز كل التوقعات، حيث لم يعد القميص مجرد منتج رياضي، بل تحول إلى رمز وطني يعكس عودة النرويج إلى الساحة العالمية لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1998.

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رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليزه كلافينيس تحدثت عن هذا الوضع غير المتوقع خلال وجودها في مباراة المنتخب أمام ساحل العاج، مؤكدة أن الإقبال الكبير على القمصان فاق كل التقديرات. وأوضحت أن الاتحاد لم يكن يتوقع هذا الحجم من الطلب، مما فتح نقاشا داخليا حول ما إذا كانت المشكلة تتعلق بسلاسل التوريد أو بعدم كفاية الإنتاج مقارنة بالحماس الجماهيري المتزايد.

وأضافت أن ما يحدث يعكس حالة استثنائية من الالتفاف حول المنتخب، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي قاد الفريق إلى هذا الدور المتقدم من البطولة.

هالاند يقود الحلم ويشعل الشارع النرويجي

التحول الكبير في شعبية المنتخب يعود بشكل كبير إلى الأداء القوي الذي يقدمه الفريق في البطولة، بقيادة النجم إرلينغ هالاند الذي حسم التأهل بهدف متأخر في المباراة الأخيرة.

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Erling Halaand #9 of Norway is defended by Franck Kessie # of Coite D'Ivoire during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote D'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Stacy Revere/Getty Images/AFP (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
إرلينغ هالاند قائد منتخب الفايكنغ بعد التأهل للدور ثمن النهائي (الفرنسية)

هذا الإنجاز التاريخي أعاد الأمل إلى الشارع النرويجي ورفع سقف التوقعات قبل مواجهة البرازيل، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

المصدر: رويترز

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