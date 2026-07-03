ناغلسمان يرحل عن تدريب منتخب ألمانيا وكلوب أبرز المرشحين لخلافته

قدّم مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان استقالته من منصبه، بعد أربعة أيام من الإقصاء المؤلم من دور الـ32 في كأس العالم لكرة القدم أمام باراغواي، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام ألمانية صباح الجمعة.

ووفقا لصحيفة "بيلد" (Bild) وشبكة "سكاي" (Sky)، فإن ناغلسمان (38 عاما)، المرتبط بعقد حتى صيف 2028، وافق على طلب الاتحاد الألماني بالاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ سبتمبر/أيلول 2023، وهو طلب طُرح عليه الخميس عقب اجتماع دام ثلاث ساعات لبحث الإخفاق الجديد للمنتخب الألماني في كأس العالم.

ومن المتوقع أن تُفتح مسألة خلافة ناغلسمان سريعا، مع تصدّر المدرب يورغن كلوب (59 عاما) قائمة المرشحين الأوفر حظا.

وبعد تجارب ناجحة على رأس ماينتس وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، أصبح كلوب أسطورة مع ليفربول، حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، منهيا 30 عاما من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعلن أنه سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق منذ وصوله في خريف 2015. ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني 2025، يتولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، مشرفا على الأندية التابعة للشركة النمساوية.

ويبدو التحدي الذي ينتظر خليفة ناغلسمان هائلا، إذ تعرّضت ألمانيا لثلاث نكسات كبيرة متتالية في نهائيات كأس العالم: خروجان من الدور الأول في عامي 2018 و2022، ثم الإقصاء من دور الـ32 قبل أيام في بوسطن أمام منتخب باراغواي المتواضع بركلات الترجيح.