موعد مباراة فرنسا وباراغواي في ثمن نهائي كأس العالم.. التشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

سيسعى منتخب باراغواي إلى تحقيق مفاجأة أخرى في كأس العالم 2026 عندما يواجه نظيره الفرنسي المرشح الأبرز للفوز بالبطولة في فيلادلفيا.

ونجحت باراغواي في إقصاء منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، ليبلغ دور الـ16، بينما حقق منتخب فرنسا فوزا سهلا على السويد 3-0 في مباراتهما في دور الـ32.

وتمني فرنسا النفس بتخطي عقبة باراغواي في سعيها كي تصبح ثالث منتخب في التاريخ يخوض ثلاث مباريات نهائية متتالية بعد تتويجها بطلة في روسيا عام 2018 وبلوغها النهائي في قطر 2022.

تعيش فرنسا نهضة هجومية رائعة، إذ إن فوزها على السويد 3-0 في دور الـ32 مثل خامس مباراة تواليا تسجل فيها ثلاثة أهداف على الأقل.

هذا السجل يفسر لماذا يُعد منتخب "الديوك" المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، كما تعزز صلابتهم في هذه الأدوار مكانتهم، إذ لم يخسر المنتخب الفرنسي في آخر سبع مباريات له في الأدوار الإقصائية.

ومع تلقيه هزيمتين فقط في آخر 23 مباراة في كأس العالم (18 فوزا و3 تعادلات)، يواصل المنتخب تقديم أرقام لافتة أخرى.

موعد مباراة فرنسا ضد باراغواي في كأس العالم

تقام مباراة فرنسا ضد باراغواي الأحد 5 يوليو/تموز 2026، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وباراغواي منتصف الليل (00:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والساعة الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت أبوظبي، والساعة 10 مساء (22:00) بتوقيت الرباط.

قنوات البث المباشر لمباراة فرنسا ضد باراغواي

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كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

سيطرة فرنسية

تتفوق فرنسا في تاريخ المواجهات المباشرة أمام باراغواي حيث لم تخسر أمامها في آخر خمس منها (3 انتصارات وتعادلان)، من بينها فوز 7-3 في كأس العالم عام 1958 وانتصار 1-0 في ثمن النهائي عام 1998 في طريقها إلى اللقب.

وتملك فرنسا قوة هجومية رهيبة يقودها كيليان مبابي هداف النسخة الحالية مشاركة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 6 أهداف لكل منهما، إلى جانب عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وبرادلي باركولا وديزيريه دوي.

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وبثنائيته أمام السويد، رفع مبابي رصيده إلى 18 هدفا في 18 مباراة في العرس العالمي وقد يهدد الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة، المسجّل باسم مواطنه جوست فونتين (13 هدفا عام 1958). لكنه يصر على أن الدافع الأساسي بالنسبة له ليس المجد الفردي.

وقال الثلاثاء في ملعب ميتلايف الذي سيستضيف المباراة النهائية: "الهدف هو الذهاب إلى أبعد ما يمكن، والعودة إلى هنا في 19 يوليو/تموز ومحاولة الفوز باللقب".

التشكيلة المحتملة لمنتخب فرنسا

مينيان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ديني؛ تشواميني، رابيو؛ ديمبيلي، أوليسي، باركولا؛ مبابي.

التشكيلة المحتملة لمنتخب باراغواي

جيل، كاسيريس، غوميز، كانالي، ألونسو؛ غالارزا، كوباس، د. غوميز؛ ألميرون، أفالوس، إنسيسو.