موعد مباراة المغرب ضد كندا في ثمن نهائي كأس العالم والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في هيوستن في افتتاح الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026.

وعاش المغرب سيناريو مثيرًا وحجز مكانه في ثمن النهائي، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع أمام هولندا قبل أن يفوز في النهاية 3-2 بركلات الترجيح.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تكرار مسيرتهم البطولية حتى نصف النهائي في 2022، وهم لم يخسروا منذ نهائي كأس الأمم الأفريقية، بسلسلة من تسع مباريات بلا هزيمة (6 انتصارات و3 تعادلات).

ويمكن للمغرب خوض اللقاء بثقة، بعدما تأهل في ست من آخر ثماني مباريات إقصائية في البطولات الكبرى.

موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم

تقام مباراة المغرب ضد كندا غدًا السبت 4 يوليو/تموز 2026، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد كندا الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت أبوظبي، والساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الرباط.

قنوات البث المباشر لمباراة المغرب ضد كندا

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كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات الأربع السابقة بين كندا والمغرب

1 ديسمبر/كانون الأول 2022: كندا 1-2 المغرب (كأس العالم)

11 أكتوبر/تشرين الأول 2016: المغرب 4-0 كندا (مباراة ودية)

1 يونيو/حزيران 1994: كندا 1-1 المغرب (مباراة ودية)

24 أكتوبر/تشرين الأول 1984: المغرب 3-2 كندا (مباراة ودية)

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد كندا

بونو؛ حكيمي، ديوب، رياض، المزراوي؛ العيناوي، بوعدي؛ دياز، أوناحي، الخنوس؛ صيباري.

تشكيلة كندا المتوقعة ضد المغرب