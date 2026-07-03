رياضة|المغرب

موعد مباراة المغرب ضد كندا في ثمن نهائي كأس العالم والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

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Morocco's players prepare for the shootout during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
المغرب تأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على هولندا (الفرنسية)
Published On 3/7/2026

يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في هيوستن في افتتاح الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026.

وعاش المغرب سيناريو مثيرًا وحجز مكانه في ثمن النهائي، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع أمام هولندا قبل أن يفوز في النهاية 3-2 بركلات الترجيح.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تكرار مسيرتهم البطولية حتى نصف النهائي في 2022، وهم لم يخسروا منذ نهائي كأس الأمم الأفريقية، بسلسلة من تسع مباريات بلا هزيمة (6 انتصارات و3 تعادلات).

ويمكن للمغرب خوض اللقاء بثقة، بعدما تأهل في ست من آخر ثماني مباريات إقصائية في البطولات الكبرى.

موعد مباراة المغرب وكندا في كأس العالم

تقام مباراة المغرب ضد كندا غدًا السبت 4 يوليو/تموز 2026، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد كندا الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت أبوظبي، والساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الرباط.

قنوات البث المباشر لمباراة المغرب ضد كندا

  • beIN SPORTS MAX 1
  • beIN SPORTS MAX 3
  • beIN SPORTS MAX 5

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات الأربع السابقة بين كندا والمغرب

  • 1 ديسمبر/كانون الأول 2022: كندا 1-2 المغرب (كأس العالم)
  • 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016: المغرب 4-0 كندا (مباراة ودية)
  • 1 يونيو/حزيران 1994: كندا 1-1 المغرب (مباراة ودية)
  • 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984: المغرب 3-2 كندا (مباراة ودية)

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد كندا

  • بونو؛ حكيمي، ديوب، رياض، المزراوي؛ العيناوي، بوعدي؛ دياز، أوناحي، الخنوس؛ صيباري.

تشكيلة كندا المتوقعة ضد المغرب

  • كريبو؛ جونستون، بومبيتو، كورنيليوس، لاريا؛ بوكانان، ساليبا، يوستاكيو، شافلبيرج؛ ديفيد، أولواسي.
المصدر: الجزيرة + وكالات

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