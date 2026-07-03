من المجر إلى البرازيل.. منتخبات هجومية خلدها تاريخ كأس العالم

عبر تاريخها الطويل، لم تكن كأس العالم مجرد بطولة للتتويج، بل تحولت إلى مسرح لولادة أساطير هجومية غيرت وجه كرة القدم للأبد. وبقيت منتخبات بعينها علامة فارقة في الذاكرة الكروية بفضل قوتها الهجومية الخارقة؛ بداية من "الجراحين المجريين" في الخمسينيات، مرورا بـ"الثورة البرتقالية" لهولندا في السبعينيات، وصولا إلى "سحرة السامبا" البرازيليين عام 2002.

المجر 1954: جيل ذهبي سبق عصره

دخل منتخب المجر مونديال 1954 في سويسرا كأحد أقوى المنتخبات في العالم، بقيادة الأسطورة فيرينك بوشكاش ومجموعة من اللاعبين الذين قدموا كرة هجومية ثورية. المنتخب المجري دمر خصومه في بداية البطولة، حيث سجل 17 هدفا في أول مباراتين فقط، قبل أن يصل مجموع أهدافه إلى 25 هدفا في 4 مباريات.

ورغم هذه الهيمنة الهجومية، فإن النهاية كانت قاسية، إذ خسر النهائي أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2 بعد أن كان متقدما 2-0، في واحدة من أشهر مفاجآت النهائيات عبر التاريخ. ومع ذلك، بقي هذا المنتخب رمزا للكرة الهجومية المبكرة.

البرازيل 1958: ولادة أسطورة اسمها بيليه

في مونديال السويد 1958، بدأ العالم يتعرف على موهبة شابة لم تتجاوز 17 عاما: بيليه. رغم بدايته من دكة البدلاء، سرعان ما فرض نفسه إلى جانب فافا وغارينشا وديدي، ليصنعوا معا أحد أكثر الخطوط الهجومية إبداعا في تاريخ اللعبة.

البرازيل تُوجت بلقبها الأول بعد فوز كبير في النهائي على السويد 5-2، حيث سجل بيليه هدفين وأعلن عن بداية أسطورة ستغير كرة القدم للأبد.

البرازيل 1970: الكمال الكروي

يعتبر منتخب البرازيل في مونديال 1970 واحدا من أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم. بقيادة بيليه وريفيلينو وتوستاو وجيرسون وغارينشا، قدم الفريق كرة هجومية ساحرة تجمع بين المهارة والسرعة والانسجام.

هذا الجيل قدم أداء أسطوريا تُوج بفوز كبير في النهائي على إيطاليا 4-1، في مباراة جسدت ذروة الإبداع الهجومي في كرة القدم العالمية.

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هولندا 1974: ثورة الكرة الشاملة

منتخب هولندا بقيادة يوهان كرويف قدّم ثورة تكتيكية غيرت مفاهيم كرة القدم. الكرة الشاملة كانت تعتمد على تحرك جميع اللاعبين في كل الاتجاهات، حيث يهاجم الجميع ويدافع الجميع.

الهولنديون وصلوا إلى النهائي بعد عروض قوية، لكنهم خسروا أمام ألمانيا الغربية 2-1، رغم تقدمهم المبكر. ومع ذلك، بقي تأثيرهم الفني أكبر من النتيجة، وأصبحوا رمزا لكرة القدم الحديثة.

البرازيل 2002: عودة الظاهرة رونالدو

في مونديال كوريا واليابان 2002، عاد رونالدو إلى القمة بعد معاناة طويلة مع الإصابات، ليقود البرازيل مع ريفالدو ورونالدينيو إلى التتويج باللقب الخامس. رونالدو سجل 8 أهداف، بينها ثنائية في النهائي ضد ألمانيا، ليقود منتخب السامبا إلى لقب جديد ويعيد التأكيد على قوة المدرسة البرازيلية الهجومية.