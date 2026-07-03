تقارير بريطانية تزعم سقوط 8 من لاعبي تونس في فخ المنشطات بالمونديال.. ما علاقة "اللحوم الملوثة"؟

زعمت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن نتائج بعض فحوصات المنشطات التي أُجريت خلال كأس العالم 2026 أظهرت وجود آثار لمادة محظورة لدى عدد من لاعبي المنتخب التونسي، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد التونسي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن هذه المزاعم حتى الآن.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، إن ثمانية لاعبين على الأقل من المنتخب التونسي، بينهم محترفون ينشطون في أندية بريطانية، جاءت نتائج فحوصاتهم غير طبيعية بسبب وجود آثار لمادة كلينبوتيرول (Clenbuterol).

وأوضحت أن مادة الكلينبوتيرول، المستخدمة في توسيع الشعب الهوائية، مدرجة ضمن قائمة المواد المحظورة لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأضافت الصحيفة أن الجهات المختصة رجحت لاحقا أن تكون آثار المادة ناتجة عن تلوث غذائي بسبب تناول اللاعبين لحوما خلال معسكرهم التدريبي في المكسيك، وليس نتيجة استخدامها بغرض تحسين الأداء الرياضي.

ولم يعلق الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن ما أوردته الصحيفة حسب ماذ ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي هذه المزاعم عقب مشاركة مخيبة للمنتخب التونسي في كأس العالم 2026، إذ ودع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته مبارياته الثلاث أمام السويد (5-1) واليابان (4-0) وهولندا (3-1).