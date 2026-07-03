مدرب أستراليا يدعو لاعبيه "لكتابة التاريخ" أمام مصر.. ورد فعله على تعافي صلاح

دعا المدرب توني بوبوفيتش منتخب أستراليا إلى كتابة التاريخ ووضع البلاد على خريطة كرة القدم، عندما يواجه مصر في دور الـ32 من مونديال 2026.

لم يسبق لمنتخب "سوكيروز" أن فاز بمباراة إقصائية في أكبر بطولات كرة القدم، لكن الأمر ذاته ينطبق على مصر بقيادة محمد صلاح.

وقال بوبوفيتش الخميس عشية المواجهة في دالاس: "نشعر بسعادة كبيرة لوجودنا هنا، لقد استحققنا ذلك وجديرون بالوجود في هذه المرحلة" مضيفًا: "نشعر بالهدوء والراحة والاستعداد. ستكون مباراة مميزة ونريد أن نُظهر كرة القدم الأسترالية على المسرح العالمي".

استهلت أستراليا مشوارها في مونديال 2026 بالفوز على تركيا 2-0، قبل أن تخسر أمام الولايات المتحدة، أحد المضيفين، ومن ثم يمنحها التعادل مع باراغواي بطاقة العبور إلى دور الـ32.

ويضم المنتخب الأسترالي عددا من اللاعبين الشباب الموهوبين، بينهم قلب الدفاع لوكاس هيرينغتون البالغ 18 عاما والذي جذب اهتمام برشلونة الإسباني.

وأكد بوبوفيتش أنه يتوقع من لاعبيه إظهار هويتهم أمام منتخب مصر الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال دور المجموعات.

قال مدافع نادي العربي القطري السابق إن فريقه "قادر على تحقيق المطلوب".

وأضاف: "علينا أن نقوم بدورنا خلال المباراة، سواء كانت 90 دقيقة أو وقتا إضافيا أو ركلات ترجيح، من أجل كتابة التاريخ".

وأردف: "أتوقع أن تكون المباراة أصعب مما واجهناه حتى الآن، نظرا لأنها مواجهة إقصائية، مع كل الاحترام لمصر أيضا، لكنني أشعر أيضا أننا قادرون على تقديم أداء أفضل، وغدا فرصة لتحقيق ذلك".

وتابع: "وإذا قدمنا أداء جيدا جدا، فلدينا فرصة لكتابة التاريخ".

وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم مصر صلاح لاعب ليفربول السابق، إذ قال مدرب المنتخب حسام حسن إنه غير متأكد من جاهزية المهاجم لبدء المباراة، وعن ذلك علّق بوبوفيتش: "لقد استعددنا لكلا الاحتمالين".