كيروش عن الفشل الأفريقي في الإقصائيات: غانا ستقاتل لتحسين الصورة

رأى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب غانا أنه من "واجبنا" ضمان وصول منتخب أفريقي آخر إلى ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، بعد سلسلة من الخروج المبكر لمنتخبات القارة في الدور الإقصائي الأول.

وقاد المدرب المخضرم الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة تواليا، منتخب غانا إلى دور الـ32 كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

وكانت غانا ضمن تسعة منتخبات أفريقية تأهلت من دور المجموعات من أصل 10 بدأت البطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

لكن المغرب وحده نجح حتى الآن في بلوغ الدور ثمن النهائي، فيما خرجت السنغال وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المنافسات.

وقال كيروش الذي يواجه فريقه كولومبيا في كانساس سيتي: "إنه تحد آخر بالنسبة لنا. علينا تحسين هذه الإحصائيات غدا".

وأضاف: "علينا أن نجعلها أفضل. لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من إضافة منتخب أفريقي آخر إلى الدور المقبل. هذا واجبنا".

وأشاد مدرب منتخب إيران السابق الذي سبق له الإشراف على كولومبيا، بشجاعة لاعبيه، مؤكدا أنهم "سيقاتلون حتى النهاية" من أجل تحقيق نتيجة.

وقال المدرب البالغ 73 عاماً والذي عُيّن في أبريل/نيسان: "هذا جزء من الحمض النووي لهؤلاء اللاعبين في غانا. إنه ليس أمرا يمكن بناؤه أو شراؤه".

وتابع: "إنه شيء يسري في دمائهم، وهم بالفعل مقاتلون رائعون، وأنا فخور جدا بكوني مدربهم".

أيو يستدعي إنجاز 2010

واستعاد القائد جوردان أيو مشوار غانا إلى ربع نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010.

وقال: "كان ذلك مذهلا. وبالطبع هذه هي اللحظات التي نريد أن نعود بها إلى بلدنا".

وأضاف أن غانا تثق بفرصها أمام كولومبيا المصنفة في مركز أعلى، مضيفا: "في كرة القدم، كل مباراة تبدأ وهي بنسبة 50-50. مباراة الغد ستكون متقاربة أيضا".

وختم: "سنبذل قصارى جهدنا، وسنقدم عرضا مميزا، وسنرى ما سيحدث. لكن ما يمكنني ضمانه هو أننا سنجعل أفريقيا وغانا فخورتين بنا بالتأكيد".