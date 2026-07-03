كريستيانو يتمتم "بسم الله" والمنصات تتساءل: هل أسلم "الدون"؟

شهدت مباراة البرتغال وكرواتيا في كأس العالم 2026 لحظة مثيرة، عندما سجل النجم كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء، بعد أن التقطته الكاميرات وهو يتمتم "بسم الله" قبل تنفيذ الركلة.

وافتتحت كرواتيا التسجيل في الدقيقة 53 عبر إيفان بيرشيتش، بهدف أرعب رونالدو الذي ظهرت على وجهه علامات القلق، قبل أن يستجمع قواه وينفذ الركلة بنجاح، ليصبح أكبر لاعب عمرا يسجل في الأدوار الإقصائية لكأس العالم عن عمر 41 عاما و147 يوما.

ورصدت عدسات الكاميرات رونالدو الشهير بـ"الدون" وهو يتمتم بعبارة "بسم الله" أكثر من مرة خلال لعبه في صفوف نادي النصر السعودي، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان قد اعتنق الإسلام، خاصة مع تكراره العبارة في لحظات حاسمة أثناء المباريات.

وشهدت المنصات تفاعلا واسعا مع هذه اللقطة، وأبرزت حلقة (2026/7/3 ) من برنامج "شبكات" تباين تفسيرات النشطاء بين من رأى فيها دليلا على إسلام رونالدو، ومن اعتبرها مجرد عبارة تحفيزية أو عادة رياضية، ومن تساءل عن سبب اختيار هذه اللحظة بالذات للتلفظ بها.

وكتبت المغردة دجى أنها تعتقد بإسلام رونالدو، وقالت:

أكيد كريستيانو أسلم، ولكنه لم يصرح بالأمر حتى الآن، لأنه من غير الطبيعي أن يقول البسملة وهو في أكثر لحظات حاسمة في حياته ما لم يكن مؤمنا بها من كل قلبه

بينما عبرت الناشطة فران بيترسون عن استغرابها بالقول:

هو يعلم أن الكاميرات موجهة نحوه، فلماذا يقول ذلك؟

بينما أشار المغرد ربدان إلى بعض الشائعات التي تقول:

لو رونالدو أخذ كأس العالم سيعلن إسلامه من واشنطن بوجود الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض

أما المغردة موريسي فاعتبرت أن العبارة قد تكون عادة في إطار تحفيز الذات وغردت:

أعتقد أنه يقول: "فيس ماركار، فيس ماركار، أي سأسجل سأسجل، لقد استخدمها كشعار لتحفيز نفسه من قبل، ولكن نظرية "بسم الله" رائعة، وسأبدأ باستخدام هذه العبارة لأرى ما سيحدث"

وفي الدقيقة 80، أخرج المدرب رونالدو من الملعب رغم انزعاج الدون من التغيير، لكن البديل غونسالو راموس سجل هدف الفوز للبرتغال في الدقيقة 94 برأسية قاتلة قضت على آمال كرواتيا.