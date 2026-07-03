راتب ميسي ضد منتخب بأكمله.. كاب فيردي يتحدى الأرجنتين في ميامي

تحت أضواء ملعب "هارد روك" في ميامي، يصطدم منتخب كاب فيردي بالأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة الأرجنتين في دور الـ32 من كأس العالم عام 2026.

هذا اللقاء التاريخي، الذي بات ممكنا بفضل نظام البطولة الجديد بمشاركة 48 فريقا، يضع "القروش الزرقاء" في اختبار العمر أمام حامل اللقب؛ في مواجهة استثنائية تُذيب الفوارق بين صغر حجم الجزر الأفريقية وعراقة التاريخ الأرجنتيني.

فوارق شاسعة وأرقام قياسية

تتجلى المقارنة الصادمة بين الطرفين من خلال لغة المال والجغرافيا والشعبية الجماهيرية عبر النقاط التالية:

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القيمة المادية مقابل النجومية: فريق بأكمله تبلغ قيمته السوقية الإجمالية 54.5 مليون دولار، يقف في مواجهة لاعب كرة قدم واحد يبلغ راتبه السنوي 70 مليون دولار، فضلا عن 40 مليون دولار أخرى يجنيها من عقود الرعاية والإعلانات.

ثروة لاعب في مواجهة اقتصاد دولة: نجم تُقدّر ثروته الإجمالية بأكثر من مليار دولار، يواجه بلدا كاملا لا يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي خمسة أضعاف هذا المبلغ.

الديموغرافيا وشعبية منصات التواصل: أرخبيل أفريقي يبلغ عدد سكانه 491 ألف نسمة، يواجه شخصية عالمية يتابعها أكثر من 620 مليون شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي (منهم 500 مليون متابع على إنستغرام وحده)، في حين لا يتجاوز عدد متابعي الحساب الرسمي لدولة الرأس الأخضر 60 ألفا.

يسعى الأرجنتينيون في المباراة المقبلة إلى الحفاظ على اللقب ومواصلة سجل ميسي المرعب (6 أهداف في البطولة حتى الآن)، بينما يدخل "القروش الزرقاء" التاريخ كأصغر دولة تصل للأدوار الإقصائية، بلا شيء يخسرونه وطموح بكتابة كبرى مفاجآت القرن.