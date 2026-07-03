رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

قبل مواجهة النرويج.. البرازيل تفقد خدمات نجم خط وسطها

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - July 2, 2026 Brazil's Endrick, Vinicius Junior, Neymar, Luiz Henrique and Matheus Cunha during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
تدريبات منتخب البرازيل قبل مواجهة النرويج لحساب الدور الـ16 في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 3/7/2026

يغيب لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا عن مواجهة النرويج في دور الـ 16 من كأس العالم الأحد، بسبب الإصابة، وفق ما أفاد الخميس مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وكالة الأنباء الفرنسية.

وأصيب باكيتا في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال فوز البرازيل على اليابان بنتيجة 2-1، الاثنين الماضي في هيوستن، حيث يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف، ليصبح الغياب المؤكد الوحيد في صفوف المنتخب بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل مباراة الأحد.

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ووفقا لمصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فإن لاعب وسط فلامنغو قد لا يعود للمشاركة في البطولة إلا إذا نجح منتخب "السيليساو" في بلوغ المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف.

Brazil's Lucas Paqueta (20) is assisted at the half time during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)
باكيتا، تعرض لإصابة خلال مواجهة اليابان (أسوشيتد برس)

خيارات أنشيلوتي

ويملك أنشيلوتي أكثر من خيار لتعويض غياب باكيتا، إذ قد يعتمد على دانييلو سانتوس كبديل مباشر في خط الوسط، أو يلجأ إلى تعديل خطته التكتيكية بإشراك مهاجم إضافي، مثل إندريك أو غابرييل مارتينيلي.

في المقابل، تلقى الجهاز الفني أخبارا مطمئنة بشأن رافينيا، الذي يواصل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة هايتي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبدأ جناح البرازيل تنفيذ تدريبات بدنية على هامش الحصة الجماعية، وتشير مصادر الاتحاد إلى أنه قد يتواجد على مقاعد البدلاء أمام النرويج، إذا استمر تطور حالته بشكل إيجابي حتى موعد المباراة.

SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 10: Raphinha of Brazil looks on during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Paraguay at Neo Quimica Arena on June 10, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
رافينيا، نجم برشلونة ومنتخب البرازيل (غيتي إيميجز)

تدريبات تحت حرارة مرتفعة

وأجرى المنتخب البرازيلي حصته التدريبية صباح الخميس في مركز كولومبيا بارك بمدينة موريس تاون في ولاية نيوجيرسي، وسط أجواء حارة، حيث بلغت درجة الحرارة 36 مئوية، فيما وصل الإحساس الفعلي بها إلى 41 درجة.

وخلال أول 15 دقيقة من الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام، غاب المهاجم الشاب رايان، البالغ من العمر 19 عاما، بعدما اكتفى بتمارين بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج لتخفيف الأحمال.

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ومن المنتظر ألا تؤثر هذه الخطوة على جاهزيته، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيكون متاحا للمشاركة في مواجهة النرويج يوم الأحد.

المصدر: الفرنسية

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