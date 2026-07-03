تقارير: عواصف المكسيك تفرض تعديلا مفاجئا على توقيت مباراة إنجلترا في كأس العالم

أفادت تقارير صحفية مكسيكية بتقديم موعد مباراة المكسيك وإنجلترا في ثمن نهائي المونديال إلى الثانية عشرة ظهرا بدلا من السادسة مساء لتجنب عواصف جوية متوقعة.

أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك، اليوم الجمعة، بحدوث تعديل مهم على موعد مباراة المنتخبين المكسيكي والإنجليزي في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقرر إقامتها على ملعب أزتيكا يوم الأحد المقبل، وذلك في خطوة مفاجئة جاءت قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

وبحسب التقارير الإعلامية، تقرر تقديم موعد المباراة من التوقيت الأصلي الذي كان محددا عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي، في تغيير لافت يسبق واحدة من أبرز مباريات الدور الإقصائي.

ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات احترازية تتعلق بالظروف الجوية المتوقعة خلال الفترة المسائية.

مخاوف من العواصف

أوضحت وسائل الإعلام أن سبب تعديل موعد اللقاء يعود إلى وجود مخاوف من احتمال حدوث عواصف جوية، وهو ما دفع الجهات المنظمة إلى إعادة جدولة المباراة في وقت مبكر من اليوم لتجنب أي تأثيرات مناخية قد تؤثر على سلامة اللاعبين أو سير اللقاء.

وجاء هذا القرار استنادا إلى معلومات صادرة عن مصادر مطلعة على تفاصيل التنظيم، دون الإعلان الرسمي النهائي من الجهات المنظمة حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تأثر برنامج مباريات البطولة، حيث شهدت مباراة المنتخب المكسيكي أمام الإكوادور في وقت سابق من الأسبوع الحالي تأجيلا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ما أثار حالة من القلق لدى اللجنة المنظمة بشأن استمرار استقرار جدول المباريات.

يضع هذا التعديل الجديد مباراة المكسيك وإنجلترا في سياق تنظيمي مختلف قبل ساعات من انطلاقها، في ظل ترقب كبير لمواجهة تحمل طابعا حاسما في دور الستة عشر، بينما تبقى العوامل الجوية عنصرا مؤثرا في مشهد البطولة خلال هذه المرحلة الدقيقة.