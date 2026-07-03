رونالدو يفك عقدة الإقصائيات في أبرز أرقام مباراة البرتغال وكرواتيا

حقق منتخب البرتغال فوزًا دراماتيكيًا على نظيره الكرواتي بهدفين لهدف في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وكانت هذه المباراة هي الـ16 التي يتأخر فيها منتخب البرتغال في النتيجة في أي مرحلة من مباريات كأس العالم.

وهي المرة الثانية فقط التي ينجح فيها المنتخب البرتغالي في الفوز بعد التأخر في النتيجة، بعد أن فعل ذلك أمام كوريا الشمالية في عام 1966 (تعاد في 2 وخسر 12).

هدف الفوز الذي سجله غونزالو راموس هو ثاني أكثر هدف تأخرًا يسجله منتخب البرتغال في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، بعد هدف التعادل الذي سجله سيلفستر فاريلا في الدقيقة 94:34 ضد الولايات المتحدة في عام 2014.

سجل غونزالو راموس أربعة أهداف خلال 187 دقيقة خاضها في كأس العالم، اللاعب الوحيد الآخر في تاريخ كأس العالم الذي سجل أربعة أهداف أو أكثر في أقل من 200 دقيقة هو البولندي إرنست فيليموفسكي.

أرقام كريستيانو رونالدو من مباراة كرواتيا

سجل كريستيانو رونالدو هدفاً في الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وجاء الهدف من تسديدته الـ31 في هذه الأدوار.

هذا الهدف هو الثالث لكريستيانو رونالدو في نسخة كأس العالم الحالية، اللاعب الوحيد الآخر في تاريخ كأس العالم الذي سجل هدفاً وهو في سن الأربعين أو أكثر هو روجيه ميلا لمنتخب الكاميرون في عام 1994 خلال مباراة دور المجموعات ضد روسيا.

وبمشاركته أساسياً، أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يشارك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم وهو في سن الـ41 أو أكثر.

هدف إيفان بيريسيتش هو الأول له في كأس العالم 2026 والسابع له في المجمل في البطولة، لينفرد بصدارة هدافي منتخب كرواتيا في تاريخ كأس العالم، مُتجاوزاً دافور شوكر (6 أهداف)، وبعمر 37 عاماً و150 يوماً، أصبح بيريسيتش أول لاعب كرواتي يسجل هدفاً في كأس العالم وهو في سن الـ35 أو أكثر.

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كما أن هذه هي المباراة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تشهد مشاركة ثلاثة لاعبين مختلفين خاض كل منهم أكثر من 20 مباراة في البطولة؛ حيث كانت هذه المباراة رقم 26 لكريستيانو رونالدو، ورقم 23 للوكا مودريتش، ورقم 21 لإيفان بيريسيتش.

فيما بلغ متوسط عمر التشكيلة الأساسية لمنتخب كرواتيا 30 عاماً و99 يوماً، وهي أكبر تشكيلة أساسية في مباراة خارج دور المجموعات في كأس العالم منذ تشكيلة كرواتيا نفسها في مباراة تحديد المركز الثالث عام 1998 (30 عاماً و126 يوماً).