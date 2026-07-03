رونالدو يرد على شائعات شقيقته ويوجه رسالة إلى زميله السابق في ريال مدريد

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء المتداولة قبل مواجهة فريقه مع كرواتيا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة "أبولا" (A Bola) البرتغالية أن كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، كانت قد ألمحت إلى أن مسيرته الدولية اقتربت من النهاية، قبل مواجهة البرتغال التي فازت فيها على كرواتيا 2-1، وبعد المباراة علق رونالدو على تلك التصريحات.

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وقال رونالدو في تصريحات لقناة "سبورت تي في" (Sport TV) عقب المباراة: "مستقبل كريستيانو ليس مهماً الآن، سأتحدث إلى عائلتي، وسيحدث سواء فزنا أم خسرنا، لم أعد أتخذ القرارات بتسرع، الآن كل شيء تم بهدوء وسنحاول الاستمتاع اليوم".

وتحدث رونالدو عن النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ودع فريقه المونديال على يد المنتخب البرتغالي في دور الـ32.

وقال رونالدو عن زميله السابق في ريال مدريد: "بعد المباراة ودعته وسيظل أسطورة كروية كبيرة، نحن تقريباً في العمر نفسه، لدي احترام كبير له ولكل ما قدمه لكرة القدم".