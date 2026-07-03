لقيادة رفاق رونالدو وتجاوز إخفاقات البريميرليغ.. بوستيكوغلو مدربا جديدا للنصر السعودي

أعلن نادي النصر بطل ⁠⁠⁠⁠الدوري السعودي ⁠⁠⁠⁠لكرة القدم للمحترفين، اليوم الجمعة عن تعيين أنجي بوستيكوغلو مدربا جديدا للفريق بموجب عقد يمتد لعامين، في الوقت ⁠⁠⁠⁠الذي يسعى فيه الأسترالي إلى إحياء مسيرته المهنية بعد تجربتين صعبتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في ⁠⁠⁠⁠بيان "فصل جديد. تم تعيين السيد أنجي بوستيكوغلو مدربا للفريق الأول في نادي النصر. ويمتد العقد لموسمين". وأضاف "نتمنى له ولطاقمه كل النجاح في مسيرتهم". وكان بوستيكوغلو قد تولى سابقا تدريب توتنهام هوتسبير، ‌‌‌‌الذي قاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي في عام 2025، لكنه أقيل من منصبه بعد أسبوعين فقط من ذلك بعد أن احتل الفريق المركز 17 في ترتيب الدوري الممتاز.

وانتهت فترة توليه المهمة في نادي نوتنغهام فورست في موسم 2025-2026 بشكل سريع وقاس بعد 39 يوما من ⁠⁠⁠⁠تعيينه، حيث لم يحقق أي فوز في ⁠⁠⁠⁠أول ثماني مباريات له مع الفريق، والتي تضمنت ست هزائم.

وكان المدرب البالغ من العمر 60 عاما قد ارتبط اسمه بمنصب مدرب منتخب أسكتلندا ⁠ ⁠⁠ ⁠بعد استقالة ستيف كلارك عقب خروج المنتخب من كأس العالم، وكذلك بمنصب مدرب منتخب ⁠⁠⁠⁠قازاخستان، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن ⁠⁠⁠⁠مطالبه المالية كانت مرتفعة للغاية بالنسبة للمنتخب الآسيوي.

ويتولى بوستيكوغلو تدريب النصر الذي يلعب له المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي قاد النادي إلى لقب الدوري ‌‌‌‌السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة من الموسم في مايو/أيار الماضي.

أنجي بوستيكوغلو.. رجل يعرف طريق الألقاب

يملك الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (59 عاما) مسيرة تدريبية تمتد لأكثر من 25 عاما، تنقل خلالها بين عدة قارات وحقق نجاحات لافتة على مستوى المنتخبات والأندية.

ويعد أبرز إنجازاته قيادة نادي توتنهام هوتسبير للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لموسم 2024-2025، منهيا صيام النادي عن الألقاب الذي استمر 17 عاما، كما سبق أن قاد المنتخب الأسترالي لإحراز لقب كأس آسيا عام 2015.

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وعلى صعيد الأندية، حقق بوستيكوغلو نجاحا كبيرا مع سلتيك الأسكتلندي، إذ توج بالثنائية المحلية في موسمه الأول، قبل أن يضيف الثلاثية المحلية في موسمه الثاني.

كما سبق له الفوز بلقب الدوري الأسترالي مع بريسبن رور، والدوري الياباني مع يوكوهاما إف مارينوس، مؤكدا نجاحه في أكثر من تجربة تدريبية.

وخاض بوستيكوغلو أيضا تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنغهام فورست، كما عمل مؤخرا محللا فنيا لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل العودة إلى التدريب.