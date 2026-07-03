بالفيديو.. رونالدو يوثق احتفالاته مع الجماهير البرتغالية في كندا

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جماهير منتخب بلاده في مدينة تورونتو الكندية، بعدما قاد البرتغال إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، إثر فوزها المثير على كرواتيا بنتيجة 2-1، في مباراة سجل خلالها قائد المنتخب هدفا من ركلة جزاء.

ونشر رونالدو (41 عاما) مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، ظهر فيه وهو يحيي مئات المشجعين الذين احتشدوا أسفل شرفة الفندق الذي يقيم فيه في تورونتو، مرددين اسمه ومحتفلين بتأهل المنتخب البرتغالي على حساب كرواتيا.

ولوح قائد البرتغال للجماهير وصفق لها وسط أجواء احتفالية صاخبة، بينما رد المشجعون بهتافات متواصلة تعبيرا عن دعمهم لنجمهم التاريخي، في مشهد عكس الشعبية الكبيرة التي لا يزال يتمتع بها.

وأرفق رونالدو الفيديو برمز قلب أحمر وكلمة واحدة: "تورونتو"، في إشارة إلى المدينة التي احتضنت احتفالات الجماهير عقب التأهل.

ويضرب المنتخب البرتغالي موعدا ناريا مع نظيره الإسباني، يوم الاثنين المقبل، في الدور ثمن النهائي، في مواجهة مرتقبة ستقام بالقرب من مدينة دالاس الأمريكية، حيث يسعى رونالدو ورفاقه لمواصلة مشوارهم نحو المنافسة على اللقب العالمي.