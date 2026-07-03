رغم حصوله على جائزة رجل المباراة.. جمال يتحسر على عدم التهديف أمام النمسا

بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها إسبانيا على النمسا 3-0، في دور الـ32 من مونديال 2026، قال النجم الشاب لامين جمال الخميس إنه سعيد بأداء فريقه، مع اعترافه بأنه كان يتمنى التسجيل.

وقال النجم الإسباني البالغ 18 عامًا: "كنت أحتاج فقط إلى هدف أو تمريرة حاسمة".

وأضاف للصحافيين في لوس أنجليس بعد الفوز: "لكن طالما أننا نفوز ونتأهل إلى الدور التالي، فهذا هو الأهم".

وعندما سأله أحد الصحافيين عن سبب ظهوره عابسا بعد فوز في مباراة إقصائية في كأس العالم، أكد جمال أنه سعيد في داخله حتى لو لم يُظهر ذلك خارجيا: "أنا سعيد فعلا. هذه المباراة انتهت، والآن علينا التفكير في التالية".

وأضاف: "أنا ممتن جدا للمحبة التي أتلقاها في كل ملعب. هذا يساعدني على دخول الملعب بحافز أكبر".

وجدّد جمال الذي يقترب من عامه التاسع عشر، التأكيد أن حلمه هو الفوز بكأس العالم في النهائي المقرر في نيوجيرزي في 19 يوليو/تموز، وقال: "لا يوجد شيء أفضل من كأس العالم".

وأضاف: "عندما يحلم أي طفل بكرة القدم، يحلم باللعب في كأس العالم. أريد التقدم في الأدوار والفوز مع إسبانيا".

وتابع: "نحن لا نخاف من أي منتخب. نحن إسبانيا. علينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب".

وابتسم يامال للحظات عندما أظهر له أحد الصحافيين مقطع فيديو لشقيقه البالغ ثلاث سنوات وهو يحتفل بالفوز في مدرجات لوس أنجليس.

وقال: "يؤثر فيّ أن أرى شقيقي ووالدتي وأصدقائي سعداء.. شقيقي بمثابة ابن بالنسبة لي، أنا أعشقه".

كما شكّل الفوز المريح الخميس، المباراة الرابعة تواليا التي تحافظ فيها إسبانيا على نظافة شباكها في هذا المونديال، من دون أن تتلقى أي هدف حتى الآن.