حقيقة وجود مشادة في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراة أستراليا

أكدت مصادر مرافقة لبعثة المنتخب المصري في دالاس حيث يستعد الفراعنة لخوض مباراة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، أن الواقعة التي جمعت أحد المشجعين المصريين بعناصر الأمن لم تشهد أي مشادات أو خلافات كما تردد.

فخلال قيام أحد المشجعين بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب والجهاز الفني، حدث تعامل أمني اعتبره البعض غير مناسب، الأمر الذي دفع الكابتن إبراهيم حسن وعددًا من اللاعبين للتدخل بشكل ودي، مطالبين أفراد الأمن بحسن التعامل مع المشجع وتسهيل التقاط الصور التذكارية.

وانتهى الموقف في أجواء هادئة دون وقوع أي اشتباكات أو مشاحنات، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبون على دعم المشجع والتأكيد على أهمية التعامل الإيجابي مع الجماهير المصرية التي تساند المنتخب في مختلف المحافل.

ويخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام "الكنغر" الأسترالي لحساب الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد أن أنهى الفراعنة مشوارهم في دور المجموعات محتلين وصافة المجموعة السابعة خلف المنتخب البلجيكي.

بينما وصل المنتخب الأسترالي إلى دور الـ32 من بوابة الوصافة أيضًا، ولكن في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب أمريكا.