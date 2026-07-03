جوردان بوس.. "النفاثة" التي ينبغي أن يخشاها منتخب مصر

يُعدّ كل من كيليان مبابي وإرلينغ هالاند من أسرع اللاعبين في العالم، لكن فيما يتعلق بالسرعة الخالصة، يواجهان منافسا لهما في كأس العالم يتمثل في الأسترالي السريع جوردان بوس.

ومن المنتظر أن يلعب بوس دورا محوريا عندما تواجه أستراليا منتخب مصر في دالاس ضمن دور الـ32 من كأس العالم، في لقاء يسعى فيه الطرفان إلى كتابة صفحة غير مسبوقة.

فكلا المنتخبين لم يسبق له أن فاز بمباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ولا بد لأحدهما أن يحقق ذلك يوم الجمعة على أرض ملعب دالاس كاوبويز المكيّف.

والجائزة ستكون مواجهة مرجّحة مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الـ16، إذ يُعدّ بطل العالم مرشحا بقوة لتجاوز الوافد الجديد الرأس الأخضر.

وكانت الأنظار مسلّطة منذ فترة على بوس الذي يشغل الجهة اليسرى في المنتخب الأسترالي، غير أن كأس العالم منحته منصة أوسع لإبراز موهبته وأشعل الحديث عن صفقة انتقال كبيرة محتملة.

وانتقل بوس إلى فينورد الهولندي الصيف الماضي، ونجح كلاعب ظهير هجومي في تسجيل أربعة أهداف وصناعة تسعة أخرى في موسمه الأول في الدوري.

وخاض اللاعب البالغ 23 عاما المباريات الثلاث لمنتخب "سوكيروز" في دور المجموعات، حيث حلّ ثانيا خلف الولايات المتحدة المضيفة المشاركة في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدا مع مصر.

وخلال الفوز على تركيا 2-0 الذي دشّن مشوار أستراليا في البطولة، سجّل بوس سرعة قصوى بلغت 36.7 كيلومترا في الساعة.

وبحسب بيانات "فيفا" كانت هذه السرعة أعلى من تلك التي حققها نجوم معروفون بسرعتهم مثل الفرنسي كيليان مبابي وإرلينغ هالاند والهولندي ميكي فان دي فين، ولاعب مانشستر سيتي ومنتخب أوزبكستان عبد القادر خوسانوف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبعد الخسارة أمام الولايات المتحدة 0-2، تعادلت أستراليا سلبا مع باراغواي في المباراة الأخيرة، وهي نتيجة خدمت الفريقين، وشارك بوس هذه المرة في مركز أكثر تقدما على الجهة اليمنى، مظهرا قدرته على التأقلم.

وقال زميله نستوري إيرانكوندا مازحا: "أفضل لاعب في العالم، جوردي بوس، أفضل جناح ظهير في العالم، وموهبة هائلة".

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ورغم قوله ذلك مازحا، إلا أن أداء بوس لاقى إشادة كبيرة من زملائه ومدربه توني بوبوفيتش.

ووصفه المدافع هاري سوتار بأنه "لاعب مميز، وشخص مميز"، مضيفا: "لا حدود له".

الأفضل في تاريخ أستراليا

تخرّج بوس في نادي ملبورن سيتي، أحد الأندية الشقيقة لعملاق الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

وفي عام 2023، انتقل إلى الدوري البلجيكي عبر وسترلو مقابل صفقة وُصفت آنذاك بأنها قياسية للاعب محلي أسترالي.

وبعد موسمين ناجحين، انضم إلى فينورد مقابل نحو خمسة ملايين يورو (نحو 5.7 ملايين دولار حاليا)، وهو مبلغ يُعتبر اليوم صفقة رابحة.

ويحمل بوس أصولا هولندية من جهة والده الذي كان أيضا لاعب كرة قدم، فيما التقى والداه عندما كان والده يقوم برحلة سفر في أستراليا.

وكان تأثير بوس في فينورد فوريا، إذ نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وساهمت سرعته الكبيرة وقدرته البدنية ومهاراته الفنية في جعله عنصرا حاسما في مشوار أستراليا بكأس العالم.

وخارج الملعب، يُوصف بأنه هادئ الطباع، وهو ما انعكس على طريقة تعاطيه مع الضجة المتزايدة حوله في بلاده.

وبعد التعادل مع باراغواي، قال المدافع المخضرم ميلوش ديغينيك إن بوس "ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم في مركز الظهير الأيسر ضمن فئته العمرية".

وأضاف: "أعتقد أن جوردي بوس هو أفضل ظهير أيسر ربما أنجبته أستراليا في تاريخها".

وعلّق بوس مبتسما على هذا الإطراء قائلا: "لست متأكدا من مدى دقة ذلك في الوقت الحالي".

أما بخصوص التقارير التي تشير إلى اهتمام أندية كبرى في أوروبا بضمه، فقال: "لا أشغل بالي كثيرا بهذا الأمر ولا أفكر فيه".

وأضاف: "أنا أعيش اللحظة وأحاول تقديم أفضل ما لدي للمنتخب. ما سيحدث سيحدث، لكن في الوقت الحالي لا يشغلني الأمر إطلاقا".