"جائزة السلام" لترامب تضع إنفانتينو في مرمى نيران البرلمان الأوروبي

حث 50 نائباً في البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على التحقيق في منح رئيسه جاني إنفانتينو "جائزة السلام" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في دعم لطلب تقدمت به في ديسمبر/كانون الأول منظمة "FairSquare" المدافعة عن حقوق الإنسان.

وكتبت المنظمة اليوم الجمعة "تشكل هذه الرسالة التدخل الأهم لمسؤولين سياسيين أوروبيين ضد سوء الحوكمة وانتهاكات القواعد على رأس كرة القدم العالمية منذ أن دعا البرلمان الأوروبي في 2015 سلف إنفانتينو، سيب بلاتر، إلى الاستقالة".

وفي رسالة مؤرخة الاثنين، دعا 50 نائباً من 13 دولةً أوروبية، معظمهم من الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر، إلى "حث لجنة الأخلاقيات في فيفا على إجراء التحقيق بأقصى سرعة وجدية"، وهو التحقيق الذي تطالب به المنظمة البريطانية منذ نحو سبعة أشهر.

وكتب الموقعون، بقيادة الإيرلندي باري أندروز والهولندية لارا فولترز والدنماركي نيلس فوغلسانغ، أنه "في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى فيفا هذا الصيف" بالتزامن مع مونديال 2026، فإن هذه الخطوة "تمثل فرصة لفيفا كي يثبت التزامه بالحياد السياسي والشفافية والمساءلة".

وكانت المنظمة التي حظيت في مطلع الشهر الماضي بدعم الاتحاد النرويجي لكرة القدم وحده حتى الآن من بين 211 دولةً عضواً في فيفا، اتهمت إنفانتينو بانتهاك "واجب الحياد" المنصوص عليه في المادة 15 من مدونة أخلاقيات الاتحاد، من خلال تفضيل دونالد ترامب.

وتطالب المنظمة بشكل خاص لجنة الأخلاقيات بـ"دراسة الظروف" التي أحاطت بمنح الرئيس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "جائزة فيفا للسلام"، وهي جائزة غير مسبوقة لم تُوضَّح معاييرها وآلياتها من قبل الهيئة الكروية.

وبشكل أوسع، انتقدت "FairSquare" أيضا دعوة إنفانتينو في أكتوبر/تشرين الأول إلى منح ترامب جائزة نوبل للسلام، وكذلك تعليقاته المؤيدة لسياساته الداخلية.

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واعتبرت المنظمة أن "دعمه الواضح للأجندة السياسية للرئيس ترامب على الصعيدين الوطني والدولي" يهدد "نزاهة وسمعة كرة القدم وفيفا نفسه".

ولم يعلق فيفا -الجمعة- على استفسار وكالة الأنباء الفرنسية التي طلبت معرفة رأيه برسالة النواب الأوروبيين. كما لم يسبق له أن رد على طلب "FairSquare" ولا على الانتقادات المتعلقة بـ"جائزة السلام".

وتشهد ملاعب أميركا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، التي بلغت ذروة الإثارة مع انطلاق الأدوار الإقصائية؛ حيث نجحت الدول الثلاث المستضيفة في العبور إلى ثمن النهائي، لتواجه كندا منتخب المغرب، وتصطدم المكسيك بإنجلترا، في حين تلتقي الولايات المتحدة مع بلجيكا.