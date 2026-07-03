تقييمات الجماهير تكشف أكثر مباريات المونديال إثارة

يقوم مشجعو كرة القدم حول العالم بتقييم مباريات كأس العالم 2026 كما لو كانت حلقات مسلسل تلفزيوني على منصة "إي إم دي بي" IMDb، في تجربة تفاعلية غير معتادة أفرزت نتائج لافتة ومفاجئة في آن واحد.

وبحسب هذه التقييمات التي شارك فيها آلاف المشجعين، تتصدر إحدى مباريات المنتخب الإنجليزي الترتيب العام حاليا، بعدما حصلت على تقييم مرتفع بلغ 9.2/10.

على أرضية الملعب، شهدت بطولة هذا الصيف التي تُقام بنظام موسّع يضم 48 منتخبا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستوى تهديفيا لافتا، حيث تم تسجيل 241 هدفا خلال ثلاثة أسابيع فقط.

كما انتهت 18 مباراة في دور المجموعات بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، وهو ارتفاع واضح مقارنة بنسخة كأس العالم عام 2022، التي سجلت خلالها خمس مباريات فقط بهذا الفارق. وخلال تلك النسخة، تصدرت فرنسا وألمانيا وهولندا قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في هذه المرحلة.

ويُسجّل هذا المونديال كذلك أعلى معدل تهديفي في مرحلة المجموعات منذ اعتماد نظام الـ32 منتخبا عام 1998، بمتوسط يصل إلى 2.99 هدفا في المباراة الواحدة.

ولم تكن مباريات الأدوار الإقصائية أقل إثارة، حيث حسم هدف متأخر من غابرييل مارتينيلي تأهل البرازيل إلى دور الـ16، فيما شهد يوم الأربعاء واحدة من أبرز الريمونتادات في تاريخ البطولة، بعد فوز بلجيكا على السنغال بنتيجة 3-2.

منصة التقييم تكشف الأكثر إثارة

أطلقت منصة "سيري غراف" (Series Graph) نظاما تفاعليا سمح لآلاف المشاهدين بتقييم كل مباراة من مباريات البطولة على طريقة تقييمات المسلسلات.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، تتصدر مباراة إنجلترا أمام كرواتيا في افتتاح المجموعة 12 قائمة المباريات الأعلى تقييما، بعد أن حصلت على 9.2/10. وفي المركز الثاني، جاءت مباراة النمسا والجزائر التي انتهت بنتيجة 3-3 يوم 28 يونيو/حزيران، والتي شهدت أهدافا متأخرة في الوقت بدل الضائع عبر رياض محرز وساسا كالايدزيتش، محققة تقييما بلغ 9.0/10.

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كما شاركت هولندا في مباراتين ضمن قائمة الأعلى تقييما، حيث حصلت على 8.8/10 في كل من تعادلها 2-2 أمام اليابان يوم 14 يونيو/حزيران، وكذلك في خسارتها بركلات الترجيح أمام المغرب، في مباراة شهدت هدف تعادل قاتل سجله عيسى ديوب في اللحظات الأخيرة.

مباريات أقل تقييما

في المقابل، سجلت بعض المباريات تقييمات منخفضة، حيث جاء التعادل السلبي بين أستراليا وباراغواي في 26 يونيو/حزيران كأقل مواجهة تقييما بـ 4.8/10.

كما شملت قائمة التقييمات الضعيفة فوز غانا على بنما بنتيجة 1-0 بتقييم 5.3/10، إضافة إلى مباراة أخرى لغانا أمام إنجلترا انتهت بالتعادل السلبي في استاد بوسطن، وحصلت على 5.4/10.

أما مباريات المنتخب الإنجليزي، فقد جاءت نتائجها متباينة على مستوى التقييمات، حيث لم يقدم الفريق أداء مقنعا بشكل كامل خلال البطولة، رغم أن فوزه على بنما بنتيجة 2-0 يوم 27 يونيو/حزيران حصل على تقييم متوسط بلغ 6.8/10.

مباريات حصدت إشادة جماهيرية

وضمن المباريات الأعلى تقييما أيضا، برزت مواجهة المغرب أمام هايتي بـ 8.6/10، والبرازيل أمام اليابان بنفس التقييم، إضافة إلى ألمانيا أمام باراغواي بـ 8.5/10، والنرويج أمام السنغال بـ 8.5/10، وكذلك الأرجنتين أمام الجزائر التي نالت التقييم نفسه (8.5/10).