بعد خروج الجزائر.. غضب جماهيري عارم ومطالبات برحيل بيتكوفيتش‬

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يوثق لحظة خروج مدرب المنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، من أرضية الملعب وسط صيحات استهجان وهتافات غاضبة من مشجعي "محاربي الصحراء"، وذلك فور إطلاق صافرة النهاية وخسارة الجزائر أمام سويسرا بهدفين دون رد.

وكان المنتخب السويسري قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة (2-0)، ليحجز مقعده في دور الـ16، بالمباراة التي أقيمت فجر اليوم على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، لتغادر الجزائر منافسات المونديال رسميا من دور المجموعات (الـ32).

وفي قراءتها للمباراة، علقت "الفيفا" عبر موقعها على المفارقة التي شهدتها المواجهة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، سبق له تدريب المنتخب السويسري لفترة طويلة بين عامي 2014 و2021، إلا أنه عجز عن نقل خبرته وتوجيهاته للاعبي الجزائر لإحداث أي تغيير ملموس في مجريات اللقاء.

مطالبات بالاستقالة

وعقب الخروج المرير، شن مغردون ومدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة ضد المدرب بيتكوفيتش، محملين إياه المسؤولية الأكبر عن الفشل المونديالي، حيث طالبوه بالرحيل فورا ودون أي تأخير لبدء عملية إعادة بناء حقيقية للمنتخب، مشيرين إلى أن بعض اللاعبين يتحملون جزءا من المسؤولية، لكن التخبط الإداري والفني كان السبب الرئيس في هذا الإخفاق.

وعبر المشجعون عن إحباطهم الشديد من الخيارات التكتيكية لبيتكوفيتش، ووصفوها بـ "الانتحارية والعشوائية".

وزاد من مرارة الهزيمة أن هدفي سويسرا جاءا كهدية من أخطاء دفاعية فادحة، لتصبح الجزائر خامس المنتخبات الأفريقية المغادرة للبطولة.

جنسيته السويسرية محل اتهام

ولم تخل ردود الفعل من حدة الغضب والاتهامات، حيث استذكرت الجماهير تصريحات بيتكوفيتش قبل المباراة التي أعرب فيها عن فخره بهويته السويسرية، مما دفع البعض لاعتبار أدائه التكتيكي بمثابة “تخريب” لصالح بلده.

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كما انتقد المغردون نيل المدرب راتبا ضخما دون تقديم أي إضافة، مطالبين بتطهير شامل داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على حد وصفهم.

وبخسارة الجزائر، يصبح "محاربو الصحراء" سادس منتخب عربي يغادر منافسات المونديال، بعد خروج منتخبات تونس والعراق والأردن وقطر والسعودية من دور المجموعات، فيما تعد الجزائر أول منتخب عربي يغادر البطولة من دور الـ32.

وتتجه الأنظار الآن نحو منتخب مصر الذي يخوض مواجهة حاسمة أمام أستراليا مساء اليوم الجمعة، في حين يبقى منتخب المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي ضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 حتى الآن بعد إطاحته بمنتخب هولندا.