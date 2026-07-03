بعد إقالته من ميلان.. أليغري مدربا جديدا لنابولي خلفا لكونتي

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المدرب ماسيميليانو أليغري لتدريب الفريق الأول بالنادي.

وكان هذا الخبر متوقعا منذ أسابيع، منذ أن أكد أنطونيو كونتي رحيله عن نابولي بنهاية مايو/أيار الماضي، وإقالة أليغري من تدريب ميلان عقب الموسم المخيب للآمال. ووقع أليغري عقدا لمدة ثلاثة أعوام.

وكان أليغري قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري في عام 2011 في أول فترة تولى فيها تدريب الفريق، كما قاد يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري خمس مرات، ومثلها في كأس إيطاليا.

وعاد أليغري (58 عاما) لتدريب ميلان في العام الماضي، وكانت مهمته هي قيادة الفريق لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى الموسم قبل الماضي في المركز الثامن.

ورغم أن الفريق تواجد في أول مركزين، وكان ينافس على اللقب، ولكن في آخر ثماني مباريات لم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط ليتراجع للمركز الخامس بعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة.

وأنهى نابولي، الذي عانى من عدة إصابات في الموسم الماضي، الدوري في المركز الثاني. وكان كونتي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي، في أول عام يتولى فيه تدريب الفريق.

يذكر أن كونتي ضمن المرشحين الأوائل لتولي تدريب المنتخب الإيطالي، وإذا اختير ستكون هذه الفترة الثانية له.