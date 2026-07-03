بالفيديو.. هكذا تمالك رونالدو الغضب بعد استبداله في مباراة البرتغال وكرواتيا

في الدقائق العشرة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، اتخذ روبرتو مارتينيز قرارًا غير متوقع باستبدال الأسطورة كريستيانو رونالدو وحلول روبن نيفيش مكانه.

لم يلق هذا القرار رضا رونالدو، الذي أظهر العديد من الإيماءات هازًا رأسه قبل أن يغادر الملعب، ويصافح روبرتو مارتينيز على مضض، ثم يعود إلى دكة البدلاء حيث استقبله زملاؤه بالمصافحات وتهوين القرار عليه.

كانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، هدف كرواتي سجله بيريسيتش، والتعديل بصم عليه رونالدو بالذات من علامة الجزاء.

وربما أفسح هذا التبديل المجال كي يتوهج جونسالو راموش، الذي سجل هدف الفوز للبرتغال في الدقيقة 95، ليقرب البرتغاليين من العبور إلى دور الـ16.