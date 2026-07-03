بالفيديو.. هكذا تمالك رونالدو الغضب بعد استبداله في مباراة البرتغال وكرواتيا
Published On 3/7/2026
في الدقائق العشرة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، اتخذ روبرتو مارتينيز قرارًا غير متوقع باستبدال الأسطورة كريستيانو رونالدو وحلول روبن نيفيش مكانه.
لم يلق هذا القرار رضا رونالدو، الذي أظهر العديد من الإيماءات هازًا رأسه قبل أن يغادر الملعب، ويصافح روبرتو مارتينيز على مضض، ثم يعود إلى دكة البدلاء حيث استقبله زملاؤه بالمصافحات وتهوين القرار عليه.
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كانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، هدف كرواتي سجله بيريسيتش، والتعديل بصم عليه رونالدو بالذات من علامة الجزاء.
وربما أفسح هذا التبديل المجال كي يتوهج جونسالو راموش، الذي سجل هدف الفوز للبرتغال في الدقيقة 95، ليقرب البرتغاليين من العبور إلى دور الـ16.
المصدر: الجزيرة