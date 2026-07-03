رياضة|كأس العالم 2026|البرتغال

بالفيديو.. هكذا تمالك رونالدو الغضب بعد استبداله في مباراة البرتغال وكرواتيا

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epa13081958 Cristiano Ronaldo of Portugal greets his bench teammates after being substituted during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Portugal against Croatia, in Toronto, Canada, 02 July 2026. EPA/EDUARDO LIMA
كريستيانو رونالدو يصافح زملاءه عقب استبداله أمام كرواتيا في كأس العالم (الأوروبية)
Published On 3/7/2026

في الدقائق العشرة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، اتخذ روبرتو مارتينيز قرارًا غير متوقع باستبدال الأسطورة كريستيانو رونالدو وحلول روبن نيفيش مكانه.

لم يلق هذا القرار رضا رونالدو، الذي أظهر العديد من الإيماءات هازًا رأسه قبل أن يغادر الملعب، ويصافح روبرتو مارتينيز على مضض، ثم يعود إلى دكة البدلاء حيث استقبله زملاؤه بالمصافحات وتهوين القرار عليه.

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كانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، هدف كرواتي سجله بيريسيتش، والتعديل بصم عليه رونالدو بالذات من علامة الجزاء.

وربما أفسح هذا التبديل المجال كي يتوهج جونسالو راموش، الذي سجل هدف الفوز للبرتغال في الدقيقة 95، ليقرب البرتغاليين من العبور إلى دور الـ16.

المصدر: الجزيرة

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