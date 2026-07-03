بالفيديو.. منتخب المغرب يحتفل بـ"مئوية" القائد أشرف حكيمي

نشر الحساب الرسمي لمنتخب المغرب عبر منصة فيسبوك، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا لاحتفال اللاعبين والجهاز الفني لأسود الأطلس بوصول قائد الفريق أشرف حكيمي إلى 100 مباراة بقميص المنتخب الوطني.

وأظهر المقطع عرض فيديو عبر شاشة يستعرض إنجازات حكيمي، ثم تقديم قالب حلوى وقميص المنتخب باسم حكيمي وعليه الرقم 100، في إشارة إلى عدد مبارياته الدولية مع المنتخب.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة كندا في دور الـ16 من كأس العالم، في المباراة المقرر إقامتها مساء غد السبت في ملعب هيوستن بالولايات المتحدة.

وكان “أسود الأطلس” قد حجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما أطاحوا بمنتخب هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).