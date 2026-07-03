بالفيديو.. لاعب المنتخب الأسترالي يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر

أعلن المهاجم الأسترالي الدولي "تيتي ينغي" اعتناقه الإسلام، وذلك قبل أيام من مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ينغي، في تصريحات نقلتها منصة "Qalby Studios" عبر "إنستغرام" أن رحلته نحو الإسلام بدأت بزيارة إلى أحد المساجد في مدينة أديلايد بدافع الفضول، للتعرف على أجواء المسجد ومشاهدة المسلمين أثناء أداء الصلاة، مؤكدًا أن تلك الزيارة "مثلت نقطة تحول فكرية وروحية في حياته".

وأضاف المهاجم الأسترالي أنه التقى الداعية الإسلامي الزيمبابوي مفتي إسماعيل مينك، الذي كان يلقي خطبة الجمعة في المسجد، موضحًا أنه بعد حديث جمع بينهما سأله مينك عما إذا كان قد نطق بالشهادتين، وعندما أجاب بالنفي دعاه إلى النطق بهما، فاستجاب لذلك داخل المسجد.

وأكد ينغي أن قرار اعتناق الإسلام لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء بعد رحلة من البحث والدراسة والتأمل، انتهت باقتناع شخصي كامل بالدين الإسلامي.

ويبلغ تيتي ينغي من العمر 26 عامًا، إذ ولد في مدينة أديلايد عام 2000، وينحدر من أسرة تعود أصولها إلى جنوب السودان قبل أن تستقر في أستراليا.

ويعد أحد أبرز المهاجمين في المنتخب الأسترالي بفضل قدراته البدنية والفنية، ويمثل نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني وصيف دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المنصرم.

ويستعد المنتخب الأسترالي لمواجهة منتخب مصر مساء الجمعة في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.