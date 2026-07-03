رياضة|كأس العالم 2026|الجزائر

بالفيديو.. رياض محرز يعلن اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب الجزائر

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Riyad Mahrez #7 of Algeria applauds fans after the 0-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
رياض محرز يودع الجماهير الجزائرية في آخر مباراة له مع المنتخب (الفرنسية)
Published On 3/7/2026

أعلن الدولي الجزائري رياض محرز نجم "محاربي الصحراء" اعتزال اللعب دوليًا، بعدما أخفق منتخب بلاده في عبور عقبة سويسرا وغادر كأس العالم 2026 من دور الـ32.

وقال محرز عقب المباراة: "الهدف كان الترشح، ربما كانت مباراة في المتناول، لكننا قبلنا هدفين بعد أخطاء، وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة".

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وبالحديث عن إيجابيات المشاركة في كأس العالم هذه النسخة، قال محرز: "دائما ما تكون هناك إيجابيات، تخطينا المجموعات وبلغنا الدور القادم، كنا نستحق الأفضل لكننا نقبل أهدافا كثيرة".

وعما إذا كان هذا آخر ظهور لرياض محرز مع "الخضر" في كأس العالم، أجاب: "آخر ظهور لي مع المنتخب وليس كأس العالم فقط.. هذه آخر مباراة لي".

ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ عام 2014 وقد سجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدفًا.

وقد انتهى مشوار الجزائر عند دور الـ32 في مونديال 2026، بعد خسارتها أمام سويسرا 0-2 الخميس في فانكوفر، لتتواصل عقدتها أمام المنتخبات الأوروبية، إذ لم يقدّم منتخب "محاربي الصحراء" ما يشفع له بالتأهل إلى ثمن النهائي الذي خاضه مرة واحدة في مونديال البرازيل 2014، فتأخروا بهدف بريل إيمبولو (10) قبل أن يسجل دان ندويي (46) الثاني.

 

المصدر: الجزيرة + وكالات

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