بالفيديو.. رياض محرز يعلن اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب الجزائر

أعلن الدولي الجزائري رياض محرز نجم "محاربي الصحراء" اعتزال اللعب دوليًا، بعدما أخفق منتخب بلاده في عبور عقبة سويسرا وغادر كأس العالم 2026 من دور الـ32.

وقال محرز عقب المباراة: "الهدف كان الترشح، ربما كانت مباراة في المتناول، لكننا قبلنا هدفين بعد أخطاء، وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة".

وبالحديث عن إيجابيات المشاركة في كأس العالم هذه النسخة، قال محرز: "دائما ما تكون هناك إيجابيات، تخطينا المجموعات وبلغنا الدور القادم، كنا نستحق الأفضل لكننا نقبل أهدافا كثيرة".

وعما إذا كان هذا آخر ظهور لرياض محرز مع "الخضر" في كأس العالم، أجاب: "آخر ظهور لي مع المنتخب وليس كأس العالم فقط.. هذه آخر مباراة لي".

ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ عام 2014 وقد سجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدفًا.

وقد انتهى مشوار الجزائر عند دور الـ32 في مونديال 2026، بعد خسارتها أمام سويسرا 0-2 الخميس في فانكوفر، لتتواصل عقدتها أمام المنتخبات الأوروبية، إذ لم يقدّم منتخب "محاربي الصحراء" ما يشفع له بالتأهل إلى ثمن النهائي الذي خاضه مرة واحدة في مونديال البرازيل 2014، فتأخروا بهدف بريل إيمبولو (10) قبل أن يسجل دان ندويي (46) الثاني.