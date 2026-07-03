بالفيديو.. رونالدو يردد "بسم الله" قبل التسجيل في مرمى كرواتيا

بدا البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو متوترًا للغاية طيلة فترات مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

لحظات التوتر ظهرت في تصويبه لركلة حرة في الشوط الأول، ولكنه ردد بوضوح جملة "بسم الله" أكثر من مرة، في تقليد بدأه في بعض مباريات الدوري السعودي.

بعد ذلك، وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة، أعلن الحكم النرويجي إسبين إيسكاس احتساب ركلة جزاء لصالح البرتغال بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم كرواتيا بهدف نظيف سجله إيفان بيريسيتش.

انبرى رونالدو لتنفيذ ركلة الجزاء، أعاد ترديد "بسم الله" مرتين ثم صوب الكرة في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش الذي لم يستطع التعامل مع كرة البرتغالي.

وحتى تاريخه، تشير النتيجة إلى تعادل الطرفين بهدف لمثله في إطار سعي المنتخبين للعبور إلى دور الـ16 وإكمال حملتهما للمنافسة على اللقب.