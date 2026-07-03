بعد الصيباري.. بايرن ميونيخ يعزز صفوفه بموهبة آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إكمال انتقال الظهير الأيسر الألماني ناثانييل براون من آينتراخت فرانكفورت إلى بايرن.

ووقع براون 23 عاماً، على عقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2031.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية في بايرن ميونخ: "يسعدنا التعاقد مع ناثانييل براون، الذي حقق تطوراً سريعاً للغاية، لكنه لا يزال يمتلك إمكانات كبيرة ويعد لاعباً للمستقبل".

وأضاف: "ترك بصمته في كأس العالم وأثبت سبب متابعتنا له منذ فترة. وسيمنحنا خيارات إضافية سواء في خط الدفاع أو خط الوسط".

وكان بايرن ميونخ أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل الصيباري، نجم منتخب المغرب في كأس العالم، قادماً من أيندهوفن الهولندي.

ولم يكشف الناديان المنتميان إلى الدوري الألماني عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال براون، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 55 مليون يورو (نحو 63 مليون دولار)، بينما قيل إن آينتراخت فرانكفورت كان يطالب في البداية بأكثر من 60 مليون يورو.

وقال براون: "بايرن ميونخ أحد أفضل الأندية في العالم. حصولي على فرصة اللعب لهذا النادي يعني لي الكثير ويملؤني بالفخر. كما أنني أنحدر من ولاية بافاريا، ما يجعل الأمر أكثر خصوصية. لطالما حلمت بالمنافسة على أكبر الألقاب وعلى أعلى المستويات".

وتم إنهاء الصفقة بعد خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم بعد الخسارة المفاجئة أمام باراغواي، يوم الاثنين الماضي.

وعاد براون، الذي انضم للمنتخب الألماني في الموسم الماضي، للمشاركة في التشكيل الأساسي في المباراة التي خسرها المنتخب الألماني، بعدما غاب عن آخر مباراة للفريق في دور المجموعات أمام الإكوادور بسبب إصابة في العضلة الضامة. وكان براون قدم عروضاً جيدة في مباراتي دور المجموعات أمام كوراساو وكوت ديفوار.

إعلان

وكان من المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي الإلزامي على هامش كأس العالم في الولايات المتحدة، إلا أنه خضع له هذا الأسبوع في مدينة ميونخ.

وكان بايرن ميونخ يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر جديد بعد رحيل رافاييل جيريرو، إضافة إلى الإصابات المتكررة لألفونسو ديفيز.