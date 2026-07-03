اعتداء على فتى جزائري في بوسطن يثير غضب النشطاء ومطالبات بالتحقيق

كشف مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض الفتى الجزائري وسيم، البالغ من العمر 14 عامًا، لاعتداء من قبل جماهير مغربية في منطقة المشجعين بمدينة بوسطن الأمريكية خلال متابعته لقاء المنتخب المغربي أمام هولندا في كأس العالم 2026.

ونقل الفتى إلى المستشفى بعد الحادثة، وقضى أكثر من 8 ساعات تحت الفحص والمراقبة الطبية، وفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، التي حملت الجماهير المغربية مسؤولية الاعتداء، بينما انتقدت وسائل إعلام مغربية "تسييس" الحادثة والاعتماد على "روايات غير مؤكدة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة الاعتداء، لكن مشاهد أخرى وثقت مشجعين مغاربة وهم يطمئنون على صحة الفتى ويقولون له: "حنا معاك يا خويا"، في مشهد أضاف بعدا آخر للتفاعل المتباين حول الحادثة.

وأشارت تقارير إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تابع القضية شخصيا، وأعلن تكليف سفارة بلاده في واشنطن بمتابعتها مع الجهات الأمنية والقضائية الأمريكية، فيما وجه وزير الرياضة الجزائري دعوة للفتى لحضور مباراة الجزائر وسويسرا، في خطوة رمزية لدعمه.

وبحسب حلقة (2026/7/3 ) من برنامج "شبكات" تنوعت اتجاهات آراء المغردين بين ثلاثة محاور رئيسية، حيث طالب فريق بمحاسبة المعتدين، واعتبر آخرون أن الحادثة استخدمت للتشويش على المنتخب المغربي، فيما دعا فريق آخر إلى تجنب الفتنة وعدم تعميم التهمة على الشعب المغربي.

ورأى المغرد فوزي أن القانون الأمريكي سيكون صارما مع المعتدين وغرد:

في أمريكا لا يتساهلون مع قضايا الضرب الجماعي، ستكون عقوبات قاسية ضد كل من يثبت تورطه بضرب قاصر

ومن ناحيتها، علقت المغردة نانسي لافتة إلى أن الحادث بغرض التشويش على المغرب وكتبت:

حسبنا الله، الموقع الرسمي لشرطة بوسطن لم يتحدث عن أي حادثة، هل كل هذا بغرض التشويش على المنتخب المغربي؟

بينما وصف الناشط تاج الدين المعتدين بأنهم يعانون من شعور زائف بالقوة وغرد:

مجموعة كبيرة لديهم شعور زائف بالقوة أعمى أبصارهم عن حقيقة أنهم يستقوون على طفل عمره 14 عاما، ويعتقدون أن فعلتهم ستمر كـ"شغب ملاعب عابر"

ومن زاوية أخرى، لفت المغرد مالك إلى أن جنسية الفتى تلعب دورا آخر في هذه القضية وكتب:

هذا طفل أمريكي الجنسية، السلطات الأمريكية هم أولى به وسينصفونه، ما دخل الجزائر في الموضوع؟ أم هو حب الفتنة؟

وفي السياق نفسه، دعا الناشط سيد أحمد إلى تجنب الفتنة، وكتب: