استحواذ لا قيمة له.. أبرز أرقام إقصاء الجزائر المر أمام سويسرا

حقق منتخب سويسرا فوزًا هامًا على نظيره الجزائري بثنائية نظيفة لحساب دور الـ32 من كأس العالم 2026 مقصيًا "الخضر" من أول دور إقصائي عقب تجاوز الدور الأول.

وقد فاز منتخب سويسرا في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها ضد المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، وحافظ على نظافة شباكه في جميع تلك المواجهات؛ الانتصارات الأخرى كانت ضد توغو في عام 2006 (2-0) وضد الكاميرون في عام 2022 (1-0).

كسر منتخب سويسرا سلسلة من سبع مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية لكأس العالم دون تحقيق أي فوز (تعادل في مباراة وخسر في ست) بينما آخر مرة حقق فيها فوزاً في مثل هذه المباريات كانت في عام 1938 (4-2 ضد ألمانيا في مباراة إعادة الدور الأول).

يعد هذا الفوز هو الثالث لمنتخب سويسرا في كأس العالم 2026، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب السويسري ثلاثة انتصارات أو أكثر في نسخةٍ واحدةٍ من كأس العالم.

بعمر 20 عاماً و261 يوماً، أصبح يوهان مانزامبي أصغر لاعب يصل إلى خمس مساهمات تهديفية (ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين) في كأس العالم منذ عام 1966.

استحواذ "لا قيمة له"

استحوذ منتخب الجزائر على الكرة بنسبة 56% أمام سويسرا، متفوقاً في نسبة الاستحواذ على منافسيه في جميع مبارياته الأربع في كأس العالم 2026؛ ولم يسبق لمحاربي الصحراء أن أنهوا بطولة واحدة بنسبة استحواذ أعلى في جميع مبارياتهم.

باستثناء الأهداف العكسية، كان هدف دان ندوي هو الأسرع في الشوط الثاني من مباراةٍ بالأدوار الإقصائية في كأس العالم (45:46) منذ هدف دافور شوكر لمنتخب كرواتيا ضد فرنسا في نصف نهائي عام 1998 (45:25).

سجل بريل إمبولو هدفه الرابع لمنتخب سويسرا في كأس العالم، ولا يتفوق عليه في عدد الأهداف للمنتخب سوى جوزيف هوجي (6) وشيردان شاكيري (5) فيما سجل اللاعب نفسه هدفه الافتتاحي الثالث في مباريات كأس العالم، الأكثر للاعب سويسري في تاريخ البطولة.بعمر 35 عاماً و131 يوماً.

وقد أصبح الجزائري رياض محرز ثاني أكبر لاعب أفريقي يبدأ مباراةٍ في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعد السنغالي إدريسا غاي (36 عاماً و278 يوماً) ضد بلجيكا في دور الـ32 من البطولة الحالية، قبل أن يعتزل محرز دوليًا.