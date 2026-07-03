إسبانيا تفرض هيمنتها بالأرقام.. سلسلة إنجازات قياسية من الفوز على النمسا

واصل المنتخب الإسباني تأكيد عودته القوية على الساحة العالمية، بعدما حقق مجموعة من الأرقام التاريخية عقب فوزه في الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026، في مباراة حملت العديد من المؤشرات الإحصائية اللافتة.

وسجلت إسبانيا أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بالبطولة منذ نهائي عام 2010 أمام هولندا (1-0)، كما نجحت في تسجيل أكثر من هدف في مباراة إقصائية للمرة الأولى منذ فوزها على سويسرا (3-0) في دور الـ16 عام 1994.

سجل خالٍ من الهزائم مع دي لا فوينتي

واصل المنتخب الإسباني تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي سجله المميز في البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أمم أوروبا)، إذ لم يتعرض لأي هزيمة في 11 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل تعادل واحد.

ولا يتفوق على هذا الرقم في تاريخ البطولتين سوى مدربين أوروبيين فقط، هما إيمي جاكيه ولويس فان خال، بـ12 مباراة دون هزيمة لكل منهما.

صلابة دفاعية غير مسبوقة

قدّم المنتخب الإسباني أداء دفاعيا مثاليًا في مواجهة النمسا، حيث لم يسمح بأي تسديدة على المرمى، في سابقة هي الأولى في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ نهائي عام 2014 بين ألمانيا والأرجنتين.

في المقابل، واصلت النمسا معاناتها الدفاعية، بعدما استقبلت أهدافًا في آخر 13 مباراة لها في كأس العالم، لتسجل ثالث أطول سلسلة دون الحفاظ على نظافة الشباك لمنتخب أوروبي في تاريخ البطولة، خلف سويسرا (22 مباراة بين عامي 1934 و1994) والسويد (15 مباراة بين عامي 1974 و1994).

طفرة هجومية في مونديال عام 2026

حقق المنتخب الإسباني الفوز في ثلاث من أصل أربع مباريات في كأس العالم عام 2026، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في النسخ الثلاث السابقة مجتمعة (فوز واحد في أعوام 2014 و2018 و2022 لكل نسخة).

أويارزابال يسطع في الأدوار الإقصائية

دخل ميكيل أويارزابال تاريخ البطولة بعدما أصبح أول لاعب إسباني يسجل هدفين في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ إيميليو بوتراغينيو أمام الدنمارك عام 1986.

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كما واصل تألقه التهديفي، إذ سجل 16 هدفا لإسبانيا منذ بداية عام 2025، ولا يتفوق عليه في هذه الفترة على المستوى الدولي سوى النرويجي إيرلينغ هالاند برصيد 22 هدفا.

لامين يامال يواصل كتابة التاريخ

واصل النجم الشاب لامين يامال تألقه، بعدما حقق الفوز في كل مباراة بدأها أساسيا مع المنتخب الإسباني في البطولات الكبرى (9 مباريات من 9)، ليصبح ثاني لاعب أوروبي يحقق هذا الرقم في أول تسع مباريات أساسية، بعد البلجيكي دريس ميرتنز.

كما اعتمدت إسبانيا على يامال (18 عاما) وباو كوبارسي (19 عاما) في التشكيلة الأساسية، لتصبح أول منتخب يبدأ مباراة إقصائية في كأس العالم بلاعبين مراهقين منذ البرازيل في ربع نهائي عام 1958، عندما شارك بيليه (17 عاما) وألتافيني (19 عاما).

أرقام فردية لافتة

واصل الحارس أوناي سيمون تألقه، محافظًا على نظافة شباكه في خمس مباريات متتالية بدأها في كأس العالم، ليعادل رقم الإيطالي والتر زينغا في نسخة عام 1990.