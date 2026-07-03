أقصت كرواتيا وأبقت حلم رونالدو.. "تريوندا" تواصل صناعة الحدث في كأس العالم

من جديد، صنعت كرة كأس العالم 2026 الملقبة بـ"تريوندا" الحدث مرة أخرى، وكان لها الدور الأكثر أهمية في إقصاء كرواتيا من المونديال، بعد قرار تحكيمي مثير للجدل.

وفي نهاية مباراة البرتغال وكرواتيا، وبينما كانت في الأنفاس الأخيرة، أدرك يوشكو غفارديول هدف التعادل المتأخر وانفجر الملعب فرحا كرواتيا بالتعادل.

لكن حكم المباراة النرويجي إسبن إيسكاس أشار إلى وجود مراجعة لتقنية الفيديو اشتباها في حالة تسلل، ما تم إثباته بالفعل وأُلغي الهدف، وصعدت البرتغال لدور الـ16.

نظام الكرة الذكية الذي يستخدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقضي باشتمال الكرة على شريحة إلكترونية مدمجة داخل الكرة، قادرة على رصد أدق اللمسات.

وقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا عبر منصة FIFA Media التابعة له، جاء فيه: "أثبتت البيانات المستمدة من "تقنية الكرة المتصلة" (Connected Ball Technology) المدمجة في كرة "تريوندا" (Trionda) -وهي الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم- حدوث تلامس من قبل اللاعب الكرواتي إيغور ماتانوفيتش (الذي يحمل الرقم 20) أثناء التحضير للهجمة التي أسفرت عن هدف في مرمى البرتغال، مما مكن الحكم من اتخاذ القرار الصحيح باحتساب حالة تسلل وإلغاء الهدف".

وأضاف البيان: "وتتميز مستشعرات وحدة القياس بالقصور الذاتي (IMU) الموجودة داخل كرة "تريوندا" بقدرتها على رصد أي تلامس طفيف —وهو ما يظهر للمشاهدين عبر البث في صورة رسم بياني يشبه نبضات القلب، مما يتيح للحكام الاستفادة من بيانات دقيقة وغير مسبوقة لاتخاذ قرارات سريعة وصائبة".

مارتينيز يدافع

وقد أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن تقنية الشريحة الإلكترونية المدمجة داخل كرة المباراة حسمت الجدل بشأن إلغاء هدف منتخب كرواتيا في المواجهة التي جمعت المنتخبين بدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

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وكان منتخب كرواتيا يعتقد أنه فرض شوطين إضافيين بعدما سجل المدافع يوشكو غفارديول هدفا في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع، خلال المباراة التي أقيمت في تورونتو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة مطولة عبر تقنية الفيديو (VAR)، بعدما كشفت تقنية الكرة الذكية عن لمسة خفيفة من المهاجم إيغور ماتانوفيتش، في وقت كان فيه ماريو باساليتش متسللا أثناء بناء الهجمة.

وقال مارتينيز عقب فوز البرتغال المثير بنتيجة 2-1: "الرسالة واضحة للغاية. الكرة الآن تحتوي على شريحة إلكترونية، ولهذا السبب تدخلت تقنية الفيديو. لا يوجد أي رأي شخصي في هذه الحالة، فالشريحة أثبتت وجود لمسة من ماتانوفيتش، وعند حدوثها كان باساليتش في موقف تسلل".

وأضاف: "من المؤسف أن أحد المنتخبين كان لا بد أن يغادر البطولة، لكن لم يكن هناك قرار خاطئ أو غير محظوظ. الحالة كانت واضحة تماما، والتكنولوجيا ساعدت في الوصول إلى القرار الصحيح. ربما كنا محظوظين بهذه اللحظة، لكنها كانت لحظة واضحة".

وداليتش ينتقد

في المقابل، انتقد المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش تأثير تقنية الفيديو على متعة كرة القدم، رغم اعترافه بأهميتها في بعض الحالات.

وقال داليتش: "رأيتم إلى أي مدى قُتلت المشاعر حرفيا. مثل هذه القرارات تعيدك إلى الخلف وتسلبك متعة كرة القدم".

وأضاف: "لا أقول إن تقنية الفيديو لا تساعد أحيانًا، لكنها تقتل المشاعر، وتقتل كل ما بداخلك، وتفقدك الإحساس الذي تعيشه أثناء المباراة، وليس من السهل التعامل مع ذلك".

وكانت التقنية قد لعبت دورا حاسما أيضا في مباراة السويد وتونس خلال دور المجموعات، عندما ساعدت في تعديل قرار يتعلق بالتسلل بعد رصد لمسة خفيفة غيرت مسار اللعبة، وباستفادة منتخب البرتغال من هذه التقنية، تأهل إلى دور الـ16، حيث يواجه منتخب إسبانيا، بينما انتهى مشوار كرواتيا في مونديال 2026 بخروج مؤلم.