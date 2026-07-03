إعادة بيع تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك بأسعار فلكية تفجر غضبا واسعا ضد الفيفا

أُعيد عرض التذاكر التي اشتراها ⁠⁠⁠⁠مشجعو إنجلترا ⁠⁠⁠⁠في البداية لمواجهة المكسيك يوم الاثنين في دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم للبيع مقابل ⁠⁠⁠⁠آلاف الجنيهات الإسترلينية على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مما أثار انتقادات ⁠⁠⁠⁠حادة من روابط المشجعين.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن أعضاء "نادي سفر مشجعي إنجلترا" حصلوا في البداية على هذه التذاكر عبر قرعة أُجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأصبحت ‌‌‌‌تذاكر المواجهة المرتقبة على ملعب أزتيكا متاحة لإعادة البيع يوم الأربعاء بعدما ضمنت إنجلترا تأهلها بالفوز 2-1 على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إدانة إعادة بيع تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك بأسعار فلكية

وأدانت رابطة مشجعي كرة القدم بشدة آلية تحديد هذه الأسعار. وقالت في بيان رسمي: "صمم الفيفا عمدا منصة ⁠⁠⁠⁠تبادل إلكترونية تسمح ببيع التذاكر ⁠⁠⁠⁠بأسعار مبالغ فيها بشكل هائل، مع حصول الاتحاد الدولي للعبة على 15 في المئة من أموال المشتري والبائع على حد سواء".

وأضافت: "في حين ⁠⁠⁠⁠أننا ننتقد الفيفا دائما بسبب استغلال المشجعين ماليا في كأس العالم الحالية، ⁠⁠⁠⁠لا يمكننا أيضا إيجاد العذر ⁠⁠⁠⁠للمشجعين الذين يختارون إعادة بيع تذاكرهم بأسعار مبالغ فيها".

وكان الفيفا قد دافع عن هذا النظام في بيان سابق قال فيه: "النهج المتغير للفيفا في تسعير التذاكر يتوافق مع التوجهات السائدة في مختلف القطاعات الرياضية والترفيهية، حيث يُطوع ‌‌‌‌السعر ‌‌‌‌لتحسين المبيعات ونسب الحضور، بما يضمن القيمة السوقية العادلة للفعاليات".