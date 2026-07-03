إعادة بيع تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك بأسعار فلكية تفجر غضبا واسعا ضد الفيفا
أُعيد عرض التذاكر التي اشتراها مشجعو إنجلترا في البداية لمواجهة المكسيك يوم الاثنين في دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم للبيع مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مما أثار انتقادات حادة من روابط المشجعين.
وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن أعضاء "نادي سفر مشجعي إنجلترا" حصلوا في البداية على هذه التذاكر عبر قرعة أُجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4ماذا قال لامين جمال عن مواجهة رونالدو المرتقبة؟
- list 2 of 4استحواذ لا قيمة له.. أبرز أرقام إقصاء الجزائر المر أمام سويسرا
- list 3 of 4الصحافة العالمية عن إقصاء الجزائر.. نهاية مرحلة وليس مجرد كبوة عابرة
- list 4 of 4فيفا يكشف أسباب إلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال في كأس العالم 2026
وأصبحت تذاكر المواجهة المرتقبة على ملعب أزتيكا متاحة لإعادة البيع يوم الأربعاء بعدما ضمنت إنجلترا تأهلها بالفوز 2-1 على جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إدانة إعادة بيع تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك بأسعار فلكية
وأدانت رابطة مشجعي كرة القدم بشدة آلية تحديد هذه الأسعار. وقالت في بيان رسمي: "صمم الفيفا عمدا منصة تبادل إلكترونية تسمح ببيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها بشكل هائل، مع حصول الاتحاد الدولي للعبة على 15 في المئة من أموال المشتري والبائع على حد سواء".
وأضافت: "في حين أننا ننتقد الفيفا دائما بسبب استغلال المشجعين ماليا في كأس العالم الحالية، لا يمكننا أيضا إيجاد العذر للمشجعين الذين يختارون إعادة بيع تذاكرهم بأسعار مبالغ فيها".
وكان الفيفا قد دافع عن هذا النظام في بيان سابق قال فيه: "النهج المتغير للفيفا في تسعير التذاكر يتوافق مع التوجهات السائدة في مختلف القطاعات الرياضية والترفيهية، حيث يُطوع السعر لتحسين المبيعات ونسب الحضور، بما يضمن القيمة السوقية العادلة للفعاليات".