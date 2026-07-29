"المهلة تفضح الخطة".. يويفا يهاجم فيفا ويرد على العرض المليوني لخصخصة المونديال

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جبهة صراع جديدة وحادة ضد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، موجها انتقادات لاذعة للخطة التجارية التي يقودها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، والتي تسعى لبيع حصص من بطولة كأس العالم لكيانات خاصة، معتبرا أن "الفيفا" تجاوز "الخط الأحمر" وبات يستخدم الرياضة لإثراء نفسه ومقربيه.

وجاء هذا الهجوم في أعقاب تقرير لصحيفة "ذا تايمز" (The Times) البريطانية، كشف أن إنفانتينو منح الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 مهلة زمنية قدرها 53 يوما (حتى 19 سبتمبر/أيلول المقبل) للموافقة على خطته التجارية الجديدة، مقابل حصول كل اتحاد على دفعة مالية بقيمة 40 مليون دولار، وهو ما وصفته مصادر مقربة من المفاوضات بأنه محاولة "رشوة" مقنّعة.

اليويفا: إثراء للأصدقاء وموعد يفضح المخطط

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان شديد اللهجة: "علمنا بالموعد النهائي الذي حدده الفيفا للاتحادات لدعم مقترحاته وإلا سيتم سحب الدفعة المالية الممنوحة لمرة واحدة؛ هذا الشرط يوضح كل شيء عن حقيقة هذه الخطة".

وأضاف "اليويفا" أنه بعد سلسلة مناقشات مكثفة مع مختلف أصحاب المصلحة، تحقق من وجود "معارضة كبيرة ومتزايدة" لمشروع الفيفا، مؤكدا: "لا يمكن للفيفا الاستمرار في استخدام رياضتنا لإثراء نفسه وأصدقائه. يمكننا تطوير كرة القدم بالطريقة الصحيحة، ولقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للاتحادات والأندية والبطولات واللاعبين والجماهير".

10 مليارات دولار.. ورقة ضغط

وكان "الفيفا" قد أعلن في وقت سابق عزمه رفع ميزانية تمويل تطوير كرة القدم العالمية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وذلك عبر تأسيس شركة تابعة جديدة تحمل اسم (FIFA Forward Enterprise)، بهدف توحيد العمليات التجارية وإدارة الفعاليات الكبرى للمنظمة، وفي مقدمتها كأس العالم التي تُعد جوهرة تاج الفيفا.

وأوضحت "ذا تايمز" أن إنفانتينو استخدم لغة الأرقام كورقة ضغط على الاتحادات الوطنية؛ حيث أصر على أنه في حال الموافقة على خطة الشركة الجديدة، سينال كل اتحاد حصته من إجمالي الـ10 مليارات دولار الموعودة، أما في حال الرفض فسينخفض التمويل الإجمالي إلى 2.7 مليار دولار فقط، أي بمعدل تقليص يصل إلى نحو 75%.

قلق إنجليزي واجتماع طارئ

ولم تتوقف الارتدادات عند حدود المواجهة بين "اليويفا" و"الفيفا"؛ إذ أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا أبدى فيه قلقه العميق تجاه محاولات إدخال مستثمرين خواص في ملكية المونديال.

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وأكد الاتحاد الإنجليزي: "لم تكن لدينا أي معلومات مسبقة حول هذا المقترح، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية عن شروطه. نحن نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الحوكمة والشفافية، وسنبدي موقفنا الحاسم فور الكشف عن المقترح بشفافية كاملة كما وعد الفيفا".

وفي خطوة تصعيدية لمواجهة هذه التحركات، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دعت إلى اجتماع طارئ خلال هذا الأسبوع، لبحث الخطوات المقبلة وتوحيد الموقف المعارض لخطة إنفانتينو.