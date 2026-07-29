خطة الفيفا الاستثمارية تثير غضب اليويفا واجتماع طارئ لبحث الرد

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 55 اتحادا، لبحث مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن بيع حصص في كيان تجاري جديد لمستثمرين خارجيين، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة (إي إس بي إن).

وكان الفيفا قد أعلن الثلاثاء عزمه إنشاء كيان جديد يحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، ليتولى إدارة الجوانب التجارية والإشراف على تنظيم كأس العالم وبقية البطولات والفعاليات التابعة للاتحاد الدولي.

وبموجب الخطة، سيحتفظ الفيفا بالسيطرة على الكيان الجديد، لكنه يعتزم طرح ما يصل إلى 20% من أسهمه أمام مستثمرين خارجيين، في خطوة تهدف إلى جمع نحو 4.2 مليارات دولار لدعم برامجه وتوسيع استثماراته.

وأثار المشروع ردود فعل غاضبة داخل اليويفا، الذي اتهم الفيفا بوضع "روح" كرة القدم للبيع، معتبرا أن إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أهم البطولات العالمية قد يفتح الباب أمام تغليب المصالح التجارية على الجوانب الرياضية.

وبحسب "بي بي سي" و"إي إس بي إن"، سيُعقَد الاجتماع المرتقب عبر الاتصال المرئي، وسيُخصّص لبحث تداعيات المقترح ووضع تصور لموقف موحّد وخطة تحرك أوروبية في مواجهة المشروع. وحتى الآن، لم يصدر اليويفا أي تعليق رسمي ردا على طلبات وسائل الإعلام بشأن الاجتماع.