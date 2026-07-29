نيمار ينهي جدل العودة لمنتخب البرازيل برسالة حاسمة

جدد نجم سانتوس البرازيلي نيمار دا سيلفا موقفه من اعتزال اللعب على الصعيد الدولي بقميص منتخب بلاده.

وأكد نيمار بعد فوز فريقه سانتوس على يونيفرسيداد سنترال 4-2 في دور المجموعات ببطولة كوبا سود أمريكانا في المباراة التي جرت على ملعب فيلا بيلميرو، أنه لن يرتدي قميص المنتخب البرازيلي بعد الآن.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة "أول إسبورتي" (UOL) البرازيلية: "أشكر لوكاس مورا على لفتته الرائعة، لكن هذا لن يحدث".

وأضاف: "أعتقد أن وقتي مع المنتخب الوطني البرازيلي قد انتهى بالفعل، لقد كتبتُ صفحة من التاريخ هناك وأنا سعيد جدا بذلك".

وختم نيمار: "عشت الكثير من الأمور مع المنتخب، بذلت كل قلبي وحياتي معه وحاربت دائما من أجل القميص الأصفر، لكني أعتقد أنه لم تعد لدي الرغبة في ذلك بعد الآن".

وكان لاعب ساو باولو لوكاس مورا قد أدلى بتصريحات قبل أيام قليلة، أعرب فيها عن أمله في رؤية نيمار يشارك مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة عام 2030 في إسبانيا والمغرب والبرتغال، لكن الهداف التاريخي "للسيليساو" حسم موقفه سريعا.

وخاض نيمار آخر مباراة له مع البرازيل يوم 5 يوليو/تموز 2026 التي خسرها "السيليساو" أمام النرويج 1-2 في الدور ثمن النهائي من كأس العالم.

وبعد انتهاء تلك المباراة بقي نيمار في أرضية الملعب يبكي بحرقة وهو يرفع يديه إلى السماء، ثم أعلن لاحقا اعتزاله اللعب الدولي.

ورغم معاناة نيمار من إصابات عديدة، فإن مدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي استدعاه للمشاركة في مونديال عام 2026، غير أن حالته البدنية لم تسمح له بالتألق في البطولة، وفيها شارك في مباراتين فقط لدقائق معدودة.

ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بـ80 هدفا، كما يُعتبر ثاني أكثر لاعب يرتدي قميص "السيليساو" برصيد 130 مباراة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.