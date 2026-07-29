نوير يحدد موعد تعليق قفازاته

في لحظة حاسمة خيّمت عليها المشاعر عقب حصته التدريبية الأولى في المعسكر الصيفي على ضفاف بحيرة "تيغرنسي"، ألمح الأسطورة مانويل نوير (40 عاما)، قائد بايرن ميونخ، إلى أن الموسم المقبل سيكون الأخير له في مسيرته الاحترافية الحافلة، لينهي بذلك مسيرة استمرت لأكثر من عقدين في الدوري الألماني.

ويخوض نوير موسمه الحادي والعشرين في الدوري الألماني (16 موسما مع بايرن، و5 مواسم مع شالكه).

تفاصيل القرار

تحدث قائد البافاري لصحيفة بيلد (Bild) بوضوح حول قراره بالنهاية المرتقبة في صيف 2027 قائلا: "أنا لا ألعب لأقول: هذه مباراتي الأخيرة… لكن يبدو جليا أن النهاية أصبحت قريبة. ربما كانت نسبة اعتزالي هذا العام تصل إلى 85%، لكن العمل مع هذا الفريق والجهاز الفني والإداري ممتع للغاية، ولدينا دائمًا فرصة المنافسة على الألقاب؛ هذه الـ15% هي ما دفعتني للاستمرار لعام آخر".

جدد الفائز بكأس العالم 2014 عقده مع البافاري في مايو/أيار الماضي لموسم إضافي، مشيرًا إلى أن دافعه الحالي نابع من قدرته على مساعدة الفريق والدعم الكبير من عائلته وأصدقائه.

حلم الثلاثية القارية في مدريد

يأمل الحارس الحائز على جائزة أفضل حارس في العالم 5 مرات، أن تكون المحطة الأخيرة لمسيرته الأسطورية هي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 5 يونيو/حزيران 2027 على ملعب أتلتيكو مدريد، طامحًا لتتويج مسيرته بلقبه القاري الثالث بعد عامي 2013 و2020.

مسيرة نوير في البوندسليغا